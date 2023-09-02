女酒駕嗆「我家很有錢」 向警下跪求饒被發現撞人肇逃

員警要求陳女配合酒測，卻頻說要打電話。（民眾提供）

2023/09/02 08:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄39歲陳女前天（31日）晚間駕駛廂型車，因未開車燈在鼓山區裕誠路遭員警攔查，卻發現陳女渾身酒味，一下子說「我家很有錢」，卻又突然下跪說「我錯了，因為我喝了酒，3杯」，後續酒測值高達每公升0.65毫克，被帶回派出所後，又發現案外案，來陳女在被攔查前駕車在明誠三路上蛇行飆車，撞倒1名女騎士後肇逃。

鼓山分局龍華派出所指出，當天晚間11點半在裕誠路與美術東一路時，發現1部黑色廂型車未開頭燈，旋即尾隨至中華一路與大順一路口停等紅燈時下車攔查。

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駕駛陳女被測出有酒味時情緒相當激動，原不配合下車，還要求員警不要碰她，後續下車後，還不斷強調「我家很有錢，錢給你賺」，但又突然向員警下跪，說話顛三倒四念著「我錯了，來，開罰單」，員警要求她起身，又說「我沒有做錯，我做錯事，因為我喝3杯酒、3杯，可以嗎？」

警方表示，員警現場為陳女進行酒測，發點酒測值高達0.65，因觸犯公共危險罪而扣車並將人帶回派出所偵辦，返所後得知稍早在鼓山區明誠三路與民利街口發生1件肇事逃逸案件，被撞的19歲機車騎士劉女身體多處擦挫傷送醫診治，幸無生命危險。

肇事過程全被後方熱心民眾的行車紀錄器拍下，並送到派出所，員警正準備循肇逃車輛號牌找人時，竟發現與剛帶返所的陳女所駕駛的車輛一模一樣。陳女辯稱當時車內音響開太大，不知道有擦撞機車，所以沒有下車處理，如造成對方損傷，願意賠償。全案警詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳女酒駕竟還兩手一攤說「我家很有錢，錢給你賺」。（民眾提供）

陳女突又向員警下跪說「我錯了，因為我喝3杯酒，可以嗎？」（民眾提供）

女騎士遭撞倒地後動彈不得，幸獲熱心民眾相助並報警送醫。（民眾提供）

陳女駕駛的廂型車，在員警攔查前，於明誠三路隨意變換車道並撞倒1名女騎士。（民眾提供）

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