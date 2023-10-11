螺絲鬆了？中市衛生局亂寄公文又沒蓋印 性騷擾犯獲判無罪

台中地方法院與高等法院台中分院都認為，中市衛生局沒有依法送達通知書（公文），據此判決林男無罪。（記者張瑞楨攝）

2023/10/11 15:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子於2018年性騷擾2名女子，台北地院依性騷擾罪判刑3月，另依「性侵害犯罪防治法」規定，刑罰執行完畢後要到指定地點接受身心治療或輔導教育，結果他無故未到被台中地檢署起訴；林男宣稱他沒接到通知，法官發現他當時因於台中監獄服刑，中市衛生局請台中監獄代為送達的公文未蓋用任何機關印信，亦無送達人監所長官簽名，寄到住處的公文也違反行政程序法，據此判決林男無罪。

判決書指出，林男於2018年1月17日晚間，於台北市用手抓女子胸部，台北地院判刑3月，可易科罰金，林男於2019年9月執行完畢，台中市政府衛生局於2021年間，評估他有施以治療、輔導的必要，命林男接受1年身心治療或輔導教育，中市政府衛生局於同年4月，將處遇通知書傳真到法務部矯正署台中監獄台中分監給林男，指定林男於同年5月4日到身心診所接受1年身心治療或輔導教育，林男卻無故未到，中市政府衛生局裁罰1萬元，並限他於同年10月5日接受治療或輔導，林男仍舊未到。

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台中地檢署依違反性侵害犯罪防治法起訴林男，台中地院審理時，林男答辯說不知衛生局處1萬元罰鍰，他也沒有收到要治療或輔導的通知。

台中地院發現，林男於2021年3月底因竊盜罪入獄，台中市政府衛生局於2021年4月7日傳真至台中監獄台中分監的文書，依據行政程序法第89條規定，「對於在監所人為送達者，應囑託該監所長官為之」，但該傳真文書上並未蓋用任何機關印信，亦無送達人監所長官的簽名，違反上述法條。

另外，衛生局又在同年4月19日，將公文寄到林男的住處，因郵差沒有找到林男，也沒有同居人或受僱人領件，且當時林男服刑中，此通知函應該由台中監獄台中分監的監所長官送達，中市政府衛生局逕自寄到林男的住址，並非合法送達，據此判決林男無罪。

台中地檢署上訴二審，指上述公文（通知函）送達方式，雖不符合行政程序法第89條規定，但林男簽收而知道內容，且於出獄之後，沒有到場接受治療或輔導，客觀上確有違反性侵害犯罪防治法的犯行，聲明撤銷原判決，更為適當合法的判決。

高等法院台中分院仍認為，公文（通知函）沒有合法送達予林男，就不生合法送達的效力，林男並無違反性侵害犯罪防治法可言，維持一審無罪判決，全案確定。

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