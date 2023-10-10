為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

趁女友服藥沉睡偷硬上 女醒來見男友擦「蝌蚪液」揭狼行

女子小優醒來察覺賴姓男友有擦拭殘留精液的舉動，揭發賴男偷偷性侵她的犯行。示意圖。（記者王俊忠攝）

女子小優醒來察覺賴姓男友有擦拭殘留精液的舉動，揭發賴男偷偷性侵她的犯行。示意圖。（記者王俊忠攝）

2023/10/10 22:40

〔記者王俊忠／台南報導〕一名賴姓男子於2022年12月12日凌晨，在女友位於台南市區的住處，利用女友服用感冒藥沉睡不知抗拒之際，對女友性侵得逞。女友醒來後發現賴男正在擦拭殘留的精液，她報警查獲男友乘機性侵劣行。

賴男於案發後依約賠償女友10萬元達成和解。台南地院判賴男1年7月徒刑、緩刑3年，緩刑期間要付保護管束、且在判決確定後1年內要接受兩場次的性別平等法治教育課程，還可上訴。

判決指出，賴男與女子小優（化名）是男女朋友關係，2022年12月12日凌晨零點到1點許，賴男與女友都在女友位於台南市區的住處，小優因感冒服藥後陷入沉睡。

賴男看見女友沉睡、沒有什麼反應，竟一時色慾薰心，動手脫掉女友的外、內褲，接著進行「男與女下體的連結動作」，對女方乘機性交得逞。後來，小優醒來、發覺自己所穿的衣物有異，且看到男友正在擦拭殘留在大腿上的精液，直覺不對勁，報警查獲男友「偷偷硬上」她的劣行。

對此犯行，賴男在檢察官偵查與法院開庭時都坦承不諱。法官批判賴男對女友這麼做、行為不該，但他依約把10萬元賠償金賠付給女友，展現悔意、彌補女方所受的傷害，女友也表明願意原諒男友、同意不追究其刑事責任，且賴男犯行非以暴力、恐嚇為之，手段還算平和，符合刑法59條的減刑條件。

法官據此依乘機性交罪判賴男1年7月徒刑，並給予緩刑3年的自新機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
連環騙 冒酒店代理人詐財又性侵
2023/10/10 05:30

連環騙 冒酒店代理人詐財又性侵
嘉義某國中羽球教練涉猥褻性侵男孩 幫打手槍還吞精
2023/10/09 12:08

嘉義某國中羽球教練涉猥褻性侵男孩 幫打手槍還吞精
嫩妹露半球醒來全裸在摩鐵 惡狼竟是老爸友人
2023/10/07 12:10

嫩妹露半球醒來全裸在摩鐵 惡狼竟是老爸友人
紋身師騙酒店妹出場亮開山刀性侵 判7年半定讞
2023/10/05 11:33

紋身師騙酒店妹出場亮開山刀性侵 判7年半定讞
新北男師揪女高中生校內「車震」 下場慘了
2023/10/05 08:37

新北男師揪女高中生校內「車震」 下場慘了
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播