趁女友服藥沉睡偷硬上 女醒來見男友擦「蝌蚪液」揭狼行

女子小優醒來察覺賴姓男友有擦拭殘留精液的舉動，揭發賴男偷偷性侵她的犯行。示意圖。（記者王俊忠攝）

2023/10/10 22:40

〔記者王俊忠／台南報導〕一名賴姓男子於2022年12月12日凌晨，在女友位於台南市區的住處，利用女友服用感冒藥沉睡不知抗拒之際，對女友性侵得逞。女友醒來後發現賴男正在擦拭殘留的精液，她報警查獲男友乘機性侵劣行。

賴男於案發後依約賠償女友10萬元達成和解。台南地院判賴男1年7月徒刑、緩刑3年，緩刑期間要付保護管束、且在判決確定後1年內要接受兩場次的性別平等法治教育課程，還可上訴。

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判決指出，賴男與女子小優（化名）是男女朋友關係，2022年12月12日凌晨零點到1點許，賴男與女友都在女友位於台南市區的住處，小優因感冒服藥後陷入沉睡。

賴男看見女友沉睡、沒有什麼反應，竟一時色慾薰心，動手脫掉女友的外、內褲，接著進行「男與女下體的連結動作」，對女方乘機性交得逞。後來，小優醒來、發覺自己所穿的衣物有異，且看到男友正在擦拭殘留在大腿上的精液，直覺不對勁，報警查獲男友「偷偷硬上」她的劣行。

對此犯行，賴男在檢察官偵查與法院開庭時都坦承不諱。法官批判賴男對女友這麼做、行為不該，但他依約把10萬元賠償金賠付給女友，展現悔意、彌補女方所受的傷害，女友也表明願意原諒男友、同意不追究其刑事責任，且賴男犯行非以暴力、恐嚇為之，手段還算平和，符合刑法59條的減刑條件。

法官據此依乘機性交罪判賴男1年7月徒刑，並給予緩刑3年的自新機會。

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