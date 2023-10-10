連環騙 冒酒店代理人詐財又性侵

冒酒店代理人詐財又性侵，陳男須賠償聶女四十八萬元。圖為示意圖。（資料照）

2023/10/10 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕北部一名聶姓女子因黃姓女友人積欠酒店十萬元違約金，出面替她協商賠償，將錢交給自稱是酒店代理人的陳姓男子，沒想到陳男根本不認識酒店業者，聶女發現被騙，要求陳男還錢，陳男卻以還款為由，約聶女到他基隆住處竟伺機性侵；事後聶女提告求償六十萬元。基隆地院近日審結，判陳男須賠償聶女四十八萬元。

陳男騙還錢 約出聶女性侵

聶女向法官表示，陳男自稱是該酒店的代理人，可協助把友人欠的十萬違約金錢交給酒店，但陳男收錢後，卻未依約將錢交付給酒店，追查後才知，對方跟該酒店根本毫無瓜葛。

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事後多次向陳男索討，但他非但不理，還以商討債務為由，將她約到其基隆住處，擒抱、強吻，甚至撫摸私密部位，因此要求陳男需賠償六十萬元。

陳男向法官表示，有跟聶女發生親密關係，願賠償十三萬元，但沒有侵害她，因家中隔音不好，稍有動靜家人就知悉。

法官調查，陳男當庭承認有跟聶女發生親密關係，而聶女提出的對話紀錄，明顯可見當下已拒絕陳男，卻仍遭侵犯，認定陳男侵害聶女的性自主權。

法官審理認為，陳男詐取十萬元屬實，應予歸還，另考量被害人精神上所受苦痛等，判陳男須賠償聶女三十八萬元精神慰撫金，陳男共須賠償聶女四十八萬元；可上訴。

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