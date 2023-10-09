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首頁　>　社會

嘉義某國中羽球教練涉猥褻性侵男孩 幫打手槍還吞精

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2023/10/09 12:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市某國中羽球教練涉嫌在2019年3月到10月之間，對羽球社1名男孩猥褻、性侵，幫「打手槍」還吞精，共幫「打手槍」2次、口交12次；案經嘉義檢方起訴，嘉義地方法院日前依對於未滿14歲之男子為猥褻行為，共2罪，判男子各處有期徒刑10月，又對於未滿14歲之男子為性交，共12罪，各處有期徒刑3年3月，可上訴。

該男子在嘉義市某國中羽球社擔任無給職羽球教練，因此認識該男孩，在2019年3月到10月間，將男孩帶到校外進行1對1教學，期間將男孩到住處脫下內褲，幫打手槍共2次，幫口交12次，男孩因顧及對方是教練而未聲張。此事經男孩告知同學後，同學轉知輔導老師，校方告知家長後報警。

男子坦承有擔任學校羽球教練，週六晚上到校外羽球場指導男孩，因指導前有教球流汗，需要回家梳洗，因此會先去帶男孩到家裡玩電腦，等自己洗完再帶男孩練球。男子對性侵猥褻部分均否認，並稱自己是異性戀也無戀童傾向，此案除男孩證詞之外並無其他證據，且男孩當時仍持續練球，與一般遭性侵者會恐懼不同。

男孩則稱，2019年3月底教練帶他到其住處，幫他打手槍，4月中後開始口交，主要是放A片，叫他一起過去看，看完再幫他打手槍和口交；因為要比賽，不敢違背教練，教練還說如果不去，就不教打球。男孩說，教練稱另一人也這樣，「用過很舒服」，因此以為這是正常的，後來就麻痺覺得無所謂。

男孩證稱，覺得自己很笨，當時為何會這事覺得很正常，現在看到跟教練外貌很像的人會害怕，並稱後來退出羽球社是因為跟教練發生此事；同學則證稱，男孩以前喜歡打羽球，後來說不想去羽球社，因為教練會對他毛手毛腳，想保持距離；男孩也經醫院精神鑑定，符合創傷後壓力症症狀。

法官審理認為，該男子擔任羽球教練，認識就讀國一的男孩，明知男孩未滿14歲，對性行為認知及自主能力未成熟，竟為求性慾滿足，罔顧分際與男孩心理人格發展，幫男孩打手槍還口交，造成男孩身心發展重大戕害，惡性重大，犯後未坦承犯錯，未達成和解，猥褻部分2罪各處有期徒刑10月，性交部分共12罪，各處有期徒刑3年3月。

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