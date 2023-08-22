摸1秒關40天！性侵前科犯對女童襲胸38秒 判刑4年2月

賴男伸鹹豬手摸女童胸部38秒，法院判刑4年2月，平均摸一秒的代價，是入獄40天。（示意圖）（記者張瑞楨攝）

2023/08/22 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕摸1秒要關40天！台中市有性侵害前科的賴姓男子，於今年5月17日傍晚，在中市某便利商店的店外座位區，見8歲女童獨自購物，他伺機伸出鹹豬手，摸女童胸部達38秒，當場被員警拘捕，台中地方法院審理時，他坦承犯行，辯護人以醉酒等理由聲明減刑，法官不但拒絕，還認為他已有性侵害前科，又甫因過失傷害罪出獄不久，竟再犯此案，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判刑4年2月，平均摸1秒的代價，是入獄40天。可上訴。

判決書指出，賴男見女童獨自到超商，他以右手搭在女童肩膀，左手伸入女童衣服及內衣內，女童表達想回家之意，並以扭動身體及踢動雙腳方式，表達拒絕之意，賴男仍強摸胸部達38秒，路人察覺有異，告知賴男已報警，賴男企圖逃離時，被路人制止，馳抵的警方當場抓到他。

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台中地院審理時，賴男坦承犯行，公設辯護人說，賴男當時酒後控制力不足，對兒童產生性衝動，事後後悔不已，坦承犯行，也想與女童及其父母和解，犯後態度良好，且賴男未使用暴力，請求依刑法第59條規定，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，法官卻認為，賴男尚未獲取女童與父母諒解，無任何客觀上足以引起同情之處，拒絕減刑。

法官還認為，賴男於2011年間犯下強制性交案件，台中地院判刑3年8月，已入監執行完畢（不構成累犯），顯示他素行不佳，他見女童年紀尚幼、落單可欺，為逞一己私慾，對被害人女童強制猥褻的惡行，影響女童身心發展甚鉅，所為實不應輕縱，審酌他犯後坦承犯行，態度尚可，是國小肄業學歷、以臨時工為業等，今年1月才因過失傷害案，判刑3月出獄（構成累犯），依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪（可判刑3至10年），判刑4年2月，可上訴。

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