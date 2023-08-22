為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

摸1秒關40天！性侵前科犯對女童襲胸38秒 判刑4年2月

賴男伸鹹豬手摸女童胸部38秒，法院判刑4年2月，平均摸一秒的代價，是入獄40天。（示意圖）（記者張瑞楨攝）

賴男伸鹹豬手摸女童胸部38秒，法院判刑4年2月，平均摸一秒的代價，是入獄40天。（示意圖）（記者張瑞楨攝）

2023/08/22 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕摸1秒要關40天！台中市有性侵害前科的賴姓男子，於今年5月17日傍晚，在中市某便利商店的店外座位區，見8歲女童獨自購物，他伺機伸出鹹豬手，摸女童胸部達38秒，當場被員警拘捕，台中地方法院審理時，他坦承犯行，辯護人以醉酒等理由聲明減刑，法官不但拒絕，還認為他已有性侵害前科，又甫因過失傷害罪出獄不久，竟再犯此案，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判刑4年2月，平均摸1秒的代價，是入獄40天。可上訴。

判決書指出，賴男見女童獨自到超商，他以右手搭在女童肩膀，左手伸入女童衣服及內衣內，女童表達想回家之意，並以扭動身體及踢動雙腳方式，表達拒絕之意，賴男仍強摸胸部達38秒，路人察覺有異，告知賴男已報警，賴男企圖逃離時，被路人制止，馳抵的警方當場抓到他。

台中地院審理時，賴男坦承犯行，公設辯護人說，賴男當時酒後控制力不足，對兒童產生性衝動，事後後悔不已，坦承犯行，也想與女童及其父母和解，犯後態度良好，且賴男未使用暴力，請求依刑法第59條規定，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，法官卻認為，賴男尚未獲取女童與父母諒解，無任何客觀上足以引起同情之處，拒絕減刑。

法官還認為，賴男於2011年間犯下強制性交案件，台中地院判刑3年8月，已入監執行完畢（不構成累犯），顯示他素行不佳，他見女童年紀尚幼、落單可欺，為逞一己私慾，對被害人女童強制猥褻的惡行，影響女童身心發展甚鉅，所為實不應輕縱，審酌他犯後坦承犯行，態度尚可，是國小肄業學歷、以臨時工為業等，今年1月才因過失傷害案，判刑3月出獄（構成累犯），依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪（可判刑3至10年），判刑4年2月，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
襲胸DJ SODA！2癡漢男露臉道歉：太喜歡她了
2023/08/21 22:38

襲胸DJ SODA！2癡漢男露臉道歉：太喜歡她了
慶祝女足世界盃奪冠 西班牙足協主席嘴對嘴親女球員惹議
2023/08/21 14:54

慶祝女足世界盃奪冠 西班牙足協主席嘴對嘴親女球員惹議

小港擁溼地公園 低公設比電梯華廈夯
獨家》涉性侵拒警盤查墜樓亡 竟是20年前大貓偷拍案權自立
2023/08/21 14:26

獨家》涉性侵拒警盤查墜樓亡 竟是20年前大貓偷拍案權自立
遭揉胸逼問「愛不愛老師」4性騷被害人控台大淪性騷加害結構
2023/08/21 12:20

遭揉胸逼問「愛不愛老師」4性騷被害人控台大淪性騷加害結構

聯邦銀行贊助油畫藝術 總獎金240萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播