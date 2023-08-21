獨家》涉性侵拒警盤查墜樓亡 竟是20年前大貓偷拍案權自立

基隆市警三分局偵查隊與花蓮警方聯手逮捕權姓犯嫌時，權男跑到4樓翻窗墜樓身亡。（記者吳昇儒攝）

2023/08/21 14:26

〔記者吳昇儒、吳書緯／基隆報導〕53歲權姓男子因涉及兒少性剝削案件，昨日被花蓮及基隆警方查緝時，假意取物，卻從4樓翻窗墜樓，送醫不治。據悉，權姓男子竟是曾於20年前犯下震驚社會的「大貓偷拍案」男主角權自立，經多次上訴後，被判處有期徒刑10年。沒想到權男出獄後仍不知悔改，持續犯下兒少性剝削案件，最終墜樓身亡。

據悉，該案緣起於花蓮縣警察局刑警大隊科技偵查隊5月查獲一起兒少案件時，發現犯嫌手機、硬碟內存有上百部未成年猥褻、性交影片，偵訊後承認是從付費網站上付款下載。

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花蓮警方循線調查發現，家住在基隆的權姓男子曾上傳猥褻、性侵女童等不堪入目的影片到網站上，隨即與基隆警方聯手查緝。未料，昨日前往開南大學逮捕權男時，他卻藉故跑到4樓，翻窗墜樓身亡。今日將由桃園地檢署進行相驗，另死者涉案部分則由基隆地檢署持續偵辦中。

開南大學指出，校方短期租用教室給校外協會辦理講習，權姓男子為報名參加講習學員，並非開南大學任何學制學生。

據了解，偵辦人員進一步調查發現，權姓男子在多年前就有兒少性剝削案件前科紀錄，且曾被判刑10年，沒想到服刑後仍不知悔改，繼續犯案。經比對之後，發現權男竟是當年犯下「大貓偷拍案」的被告。

此外，警方目前已查扣權男手機等相關證據，待檢察官相驗同意後，才能進一步釐清權男到底拍攝多少部猥褻、性侵影片，是否還有其他被害少女。

「大貓偷拍案」20年前曾震驚社會，主嫌權自立下藥性侵6名少女和女童，還將犯案過程拍成影片販售，二審一度判無期徒刑，最終卻遭減刑，權被關了10年後出獄。

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