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學校儀隊隊員家長藉口支開母親 大膽染指亮麗女隊員判囚

外型亮麗的某學校儀隊女隊員小玉（化名），在住處被熟識的同學家長何男涉嫌強行撫摸胸部等處。（情境照）

外型亮麗的某學校儀隊女隊員小玉（化名），在住處被熟識的同學家長何男涉嫌強行撫摸胸部等處。（情境照）

2023/10/08 22:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕外型亮麗的某學校儀隊女隊員小玉（化名），在住處被熟識的同學家長何男涉嫌強行撫摸胸部等處，高等法院高雄分院審酌他不認罪又未和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，重判1年2月。

據了解，被告何男為某學校儀隊社團成員的家長，因經常接送學生外出參賽或出遊，而結識被害人小玉。

2021年10月3日上午11點多，何男在小玉家裡客廳與其母聊天，說要載小玉回住處，隔天再送她上學，並見她在床上休息，於是藉詞支開其母到隔壁房間休息後，進入房內坐在床上，並輕拍叫起床，小玉因不願同往，於是假睡。

不料，何男得寸進尺躺在旁邊，涉嫌趁機強行環抱、撫摸胸部和臀部等處，小玉明確表示會痛，何男卻未罷手。後來，何男離去後，小玉將此事告知母親，其母並在隔天到校轉告教官並報案。

何男辯稱，沒有進入小玉房間，也未替她按摩，甚至2人不曾單獨在一起，但有看到她在床上看手機，否認犯行。

一、二審法官調查，由於小玉指證歷歷，證人教官也說，她描述被侵犯過程，心裡相當害怕，及案發後小玉不敢去何家裡，因此判決何有罪，仍可上訴。

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