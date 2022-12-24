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    猥褻性侵姪孫！ 荒唐叔公辯稱：以為是我的同居男友

    一審依強制猥褻、強制性交等罪名重判叔公6年6月，但台中高分院以雙方和解、獲得姪孫子原諒，減刑改判5年。（記者張瑞楨攝）

    一審依強制猥褻、強制性交等罪名重判叔公6年6月，但台中高分院以雙方和解、獲得姪孫子原諒，減刑改判5年。（記者張瑞楨攝）

    2022/12/24 20:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名有斷袖之癖的叔公去年趁農曆過年、中秋節家族團聚，伺機猥褻、性侵害12歲姪孫，姪孫子一度「想揍叔公」，卻不敢聲張，直到學校調查時才透露此事；叔公辯稱喝醉酒，誤把姪孫子當成自己的同居男友；台中地院法官認為瞎掰的辯詞時難以採信，依強制猥褻、乘機猥褻、加重強制性交罪，合併判刑6年6月；這位叔公上訴二審，台中高分院還是不採信「誤認」辯詞，但以雙方和解，獲姪孫子原諒等理由減刑，改判5年，可再上訴。

    判決書指出，這名叔公於去年2月農曆年間、去年9月中秋節，趁著家族團聚過夜時，對12歲姪孫子，先後有撫摸下體等強制猥褻、乘機猥褻、強制性交行徑，甚至先用潤滑液塗抺自己手部後，再撫摸玩弄姪孫子下體，每次時間30分鐘至1小時不等，姪孫子雖告訴妹妹，還怒氣不平說，很想揍叔公，但並未向其他家人吐露，遲至學校調查學生是否有遭受性騷擾或性侵害時，姪孫子才向學校表示有上述情形，經學校依法通報後，檢警查悉上情。

    姪孫子說，他被摸時驚醒嚇到，內心很緊張，轉身表達抗拒，但叔公仍持續摸他，直到「有腳步聲，他才停止」，「我當時覺得很噁心，很想揍叔公」。

    叔公則辯稱說，他當時喝醉酒，不慎把姪孫子誤認為他的前男友（同居男友），台中地院法官卻認為，姪孫子年僅12歲，體型、身高都與一般成年男子不同，當時還有其餘男子在場，甚至支開其他男性親人，辯詞實難採信，依加重強制猥褻罪、成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、加重強制性交罪，3罪共判刑6年6月。

    叔公上訴至台中高分院，他還是宣稱，「這2天我都是喝醉酒，把姪孫子誤當成我男朋友，才會做這些事」，二審法官還是不採信，認為他不尊重姪孫子性自主權，對姪孫子造成相當程度驚嚇，影響身心健全發展。

    不過，二審認為，叔公之前並無前科紀錄，且此案未使用強暴、脅迫的手段，沒造成姪孫子身體的其他傷害，且於今年1月向姪孫子表達歉意而和解，已深具悔意，撤銷一審判決，改判刑5年，可上訴三審。

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