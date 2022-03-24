假按摩真猥褻還要女高中生叫他「爸爸」 認罪狼師獲緩刑

盧姓狼師拍下女高中生裸露畫面並猥褻，還要對方稱他一聲「爸爸」，士林地院考量他認罪、道歉也達成和解，給予緩刑5年，同時命他不得聯絡、接觸女方。（資料照）

2022/03/24 16:00

〔記者溫于德／台北報導〕盧姓田徑隊老師（已解聘）被控替女高中生小雅（化名）重訓，卻拍攝小雅裸露畫面，手抹精油後還摸遍胸部、屁股等，同時要小雅喊他一聲「爸爸」，士林地院審結，認定盧男犯拍攝少年猥褻行為之電子訊號、故意對少年犯強制猥褻等2罪，併判2年徒刑，但考量他已認罪、道歉也達成和解，給予緩刑5年，另要提供120小時義務勞務，同時命他不得聯絡、接觸小雅；可上訴。

判決指，2017年6月4日上午，盧男邀約小雅進行重訓復健，卻要小雅自行脫去上衣、運動內衣後供他拍攝，後來他想幫小雅按摩被拒，竟手抹精油再伸入小雅的內衣、內褲，撫摸胸部、乳頭、下體等處，最後要小雅親他一下並喊他一聲爸爸。

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小雅直到上了大學，接受校方心理輔導，才提起這段被害過程，盧男遭士林地檢署起訴。

士院認為，盧男擔任高中教師多年，卻不思善盡教導、照顧學生之責，罔顧師道倫常與學生信任關係，對涉世未深的小雅拍攝裸露畫面並強制猥褻，造成小雅身心長期受到創傷並產生負面影響，且盧男在士檢偵查時拒絕認罪，故依法判刑。

但士院也考量盧男沒有前科，因一時失慮犯下本案，且於法院審理時認罪並與小雅達成和解也賠償完畢，小雅同時同意不再追究刑事責任，加上盧男應無再犯之虞，給予緩刑5年，另要提供120小時義務勞務，並命他不得聯絡、接觸小雅。

至於盧男另被控於2004年7、8月間，見女高中生小美（化名）個性溫順也不懂拒絕，假裝幫忙按摩、減重，邀約至學校游泳池，並要小美洗澡後全裸躺下，他再親吻並撫摸胸部、下體，最後性交得逞。士院基於檢方舉證不足以證明盧男犯罪，這部分諭知無罪。

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