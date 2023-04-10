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    與國中女生公廁上演四腳獸 男提賠50萬求減刑夢碎

    台中男子與國中女生發生性行為，二審維持判刑3年原判。（資料照）

    台中男子與國中女生發生性行為，二審維持判刑3年原判。（資料照）

    2023/04/10 17:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子透過臉書認識一名國中女生，雙方交往一個多月後陳男克制不住性欲，與少女在某公廁發生性行為，少女家長事後發現異狀提告，一審被判刑3年的陳男上訴，提出賠償50萬希獲減刑訴求，但因他想分期又沒有相關擔保，家屬不同意，二審仍維持原判。

    判決指出，陳男去年一月間透過臉書認識該名13歲的國中女生，雙方以男女朋友互稱交往一個多月後，陳男因克制不住性欲，與少女合意在某公所的無障礙公廁內發生性關係，少女返家後家長發現異狀，經得知原委後聯繫師長提告，陳男在一審時坦認犯行，供稱是在雙方你情我願下發生關係。

    法官審酌陳男有詐欺前科，但與少女發生性關係，未施以強暴脅迫手段，而且犯後願意與少女及家長談和解，有悔意，依與未滿14歲少女性交罪，判刑3年，陳男認量刑過重，上訴台中高分院，當庭提出願意以50萬元調解，希望因此獲得減刑。

    陳男同時提出以頭期3萬元、其餘每月8千元至1萬元的分期付款條件和解，但經電詢少女家長，家長認為陳分期付款又無相關擔保，不相信陳有能力，導致調解破局，法官因此駁回陳上訴，二審仍維持原判。

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