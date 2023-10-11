男見警關車大燈果然有猫膩 所長查獲毒包讓他芭比Q了

警方查獲呂男依法送辦。（讀者提供）

2023/10/11 09:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，呂姓男子半夜駕車違規停放鳳山區中山西路紅線怠速，鳳山警分局新甲所長許江坪率快打警網臨檢，呂男見警關車大燈反引起所長注意，查獲毒咖啡包4包共11.26公克，警訊後將他依毒品罪嫌移送法辦；毒駕部分已採尿送驗，若檢驗出毒品反應，會開罰3萬至12萬元。

鳳山警分局新甲派出所所長許江坪前夜率快打警網至鳳山區中山西路臨檢時，發現1輛黑色轎車違規停車紅線怠速，車上駕駛看到警察馬上關車大燈，所長驚覺有異上前盤查。

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所長示意駕駛下車受檢，駕駛呂男（20歲）只好搖下車窗，警方聞到車上濃濃K菸味，立即請呂男下車，呂男當場坦承拉K，但否認持有毒品。

呂男向警方坦承剛才在車上有抽食K菸，並主動交付咖啡包4包共11.26公克，以及K盤1個，但否認持有毒品，辯稱剛跟朋友借車出門逛逛，毒品是朋友先前放在車上的。

警訊後先將他依毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦，近日將通知車主到案說明，以釐清事情真相；至於毒駕部分，警方已對呂男採尿送驗，若檢驗出毒品反應，會依違反道路交通管理處罰條例毒駕，開罰3萬至12萬元。

警方表示，道路交通管理處罰條例第35條1項2款規定，汽機車駕駛人駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或相類似管制藥品，汽車駕駛人可處3萬至12萬元罰鍰。

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警方攔車查獲呂男依法送辦。（讀者提供）

警方查獲呂男依法送辦。（讀者提供）

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