上半年狂抓5150件 彰市東外環道測速桿勇奪「桿王」

彰化市東外環道2.2公里處，以5150件奪下上半年「桿王」寶座。 （交通隊提供）

2024/07/05 08:27

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局交通隊今天（5日）公布上半年10大固定式測速照相桿，取締總件數達2萬3684件，若以1600元罰鍰計算，共為國庫進帳3789萬4400元，其中彰化市東外環道2.2公里處，以5150件奪下「桿王」寶座。縣警局交通隊呼籲用路人應遵守行車速限，避免車速過快發生危險。

彰化縣上半年10大測速照相桿，依序是彰化市東外環道2.2公里處5150件、社頭鄉縣141線與崙饒路口3843件、和美鎮線東路5段291號南側3240件、彰化市139線7.7公里處2946件、二林鎮太平路與修心路口2222件、員林市員埔路與三潭巷口1784件、芬園鄉139線8.537公里處1313件、鹿港鎮鹿和路2段507號前1306件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口972件、埔心鄉中正路1段與武聖路口908件。違規超速的用路人，都依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上、2400元以下罰鍰。

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依交通隊資料顯示，這10大測照路段，「奪冠」的彰化市東外環道2.2公里處，速限為70公里，超過80公里即會被拍照告發，即使是前方設有「前有測速照相」警示牌，仍有不少用路人超速被開罰，因此上半年共開罰5150件，共為國庫賺進824萬元，平均每月開抓858件，且這支測速桿還曾是2018至2020年連續3年稱霸年度桿王。

交通隊表示，近年來全縣每年測速照相取締前10名路段都會有大幅度變動，研判應是這些熱門取締路段業績開紅盤，用路人收到超速罰單後心生警惕，下回再經過該路段多會減速或遵守相關規則，對於降低違規件數的確有效果，最重要的是減少交通事故危機。

交通隊長李四川呼籲，警方設置測速桿或科技執法主要目的是讓用路人遵守交通規則，並非一味開罰，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按照速限行駛以避免車速過快發生危險。

社頭鄉縣141線與崙饒路口以3843件奪得上半年測速第2名。（交通隊提供）

和美鎮線東路5段291號南側以3240件，奪下今年上半年10大測速照相桿第3名。（交通隊提供）

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