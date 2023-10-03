為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

想趁連假撈一筆！大量進貨毒品分裝咖啡包 遭警破門「去了了」

警方在高雄美濃一處三合院，破獲自三合院住宅掩護的毒咖啡包裝廠，並查獲上百包毒咖啡。（民眾提供）

警方在高雄美濃一處三合院，破獲自三合院住宅掩護的毒咖啡包裝廠，並查獲上百包毒咖啡。（民眾提供）

2023/10/03 22:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕居住在高雄市美濃區23歲劉男，利用偏鄉三合院當掩護，當做毒咖啡包分裝、販售據點，在中秋節前夕，劉男大量進貨毒品K他命分裝成毒咖啡包，欲乘連假大撈一筆，不過警方遭已接獲情資，於上月25日前往破門搜查，共搜出200包毒咖啡，及K他命等證物，並將劉男逮捕送辦。

警方今（3日）指出，刑大偵查第8隊（23分隊）今年中接獲情資，得知劉男意圖牟取不法利益，在自家設立行銷據點販售毒品K他命、分裝毒品咖啡包、並提供外送服務，在美濃區「頗具盛名」，並打算在中秋節前大量進貨大撈一筆，遂與旗山分局偵查隊共組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組歷經多日跟監蒐證，見時機成熟後，於中秋節前持搜索票，趁劉男在睡覺之際突襲破門搜索，當場逮捕，並查扣毒品咖啡200包共重約850公克、K他命1包重4公克、K盤、分裝夾鏈袋、電子磅秤等證物，依法當場逮捕劉嫌。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

刑大大隊長鄢志豪呼籲，連續假期年輕人開心相約聚會，不要被毒咖啡包多樣化的口味、包裝，和不良網友介紹誤導，勿為聚會助興而購買來路不明之飲品飲用，淪為新型態毒品的受害者。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

劉男在自家三合院做毒咖啡包分裝和販售，被警方本獲時，頻用毛巾拭汗。（民眾提供）

劉男在自家三合院做毒咖啡包分裝和販售，被警方本獲時，頻用毛巾拭汗。（民眾提供）

警方在劉男家查扣毒品咖啡200包共重約850公克、K他命1包重4公克、K盤、分裝夾鏈袋、電子磅秤等證物。（民眾提供）

警方在劉男家查扣毒品咖啡200包共重約850公克、K他命1包重4公克、K盤、分裝夾鏈袋、電子磅秤等證物。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
超詭！台中男猛叫外送不付錢 非訂餐客人竟是「毒老闆」
2023/10/03 14:36

超詭！台中男猛叫外送不付錢 非訂餐客人竟是「毒老闆」
拿拍電影用道具鈔票 魚目混珠換真鈔判拘役
2023/10/03 12:28

拿拍電影用道具鈔票 魚目混珠換真鈔判拘役

《人間條件八》台北二度加演開賣搶票要快
上千移工連假舞廳狂歡 警方查獲逾700人涉毒統統帶回
2023/10/02 12:06

上千移工連假舞廳狂歡 警方查獲逾700人涉毒統統帶回
ATM前3大特徵都吻合 機警超商店員報警抓車手
2023/10/02 10:56

ATM前3大特徵都吻合 機警超商店員報警抓車手
失聯移工休假到養生護膚館保養 巧遇大甲警臨檢逮正著
2023/10/02 09:42

失聯移工休假到養生護膚館保養 巧遇大甲警臨檢逮正著
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播