想趁連假撈一筆！大量進貨毒品分裝咖啡包 遭警破門「去了了」

警方在高雄美濃一處三合院，破獲自三合院住宅掩護的毒咖啡包裝廠，並查獲上百包毒咖啡。（民眾提供）

2023/10/03 22:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕居住在高雄市美濃區23歲劉男，利用偏鄉三合院當掩護，當做毒咖啡包分裝、販售據點，在中秋節前夕，劉男大量進貨毒品K他命分裝成毒咖啡包，欲乘連假大撈一筆，不過警方遭已接獲情資，於上月25日前往破門搜查，共搜出200包毒咖啡，及K他命等證物，並將劉男逮捕送辦。

警方今（3日）指出，刑大偵查第8隊（23分隊）今年中接獲情資，得知劉男意圖牟取不法利益，在自家設立行銷據點販售毒品K他命、分裝毒品咖啡包、並提供外送服務，在美濃區「頗具盛名」，並打算在中秋節前大量進貨大撈一筆，遂與旗山分局偵查隊共組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

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專案小組歷經多日跟監蒐證，見時機成熟後，於中秋節前持搜索票，趁劉男在睡覺之際突襲破門搜索，當場逮捕，並查扣毒品咖啡200包共重約850公克、K他命1包重4公克、K盤、分裝夾鏈袋、電子磅秤等證物，依法當場逮捕劉嫌。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

刑大大隊長鄢志豪呼籲，連續假期年輕人開心相約聚會，不要被毒咖啡包多樣化的口味、包裝，和不良網友介紹誤導，勿為聚會助興而購買來路不明之飲品飲用，淪為新型態毒品的受害者。

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劉男在自家三合院做毒咖啡包分裝和販售，被警方本獲時，頻用毛巾拭汗。（民眾提供）

警方在劉男家查扣毒品咖啡200包共重約850公克、K他命1包重4公克、K盤、分裝夾鏈袋、電子磅秤等證物。（民眾提供）

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