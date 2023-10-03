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拿拍電影用道具鈔票 魚目混珠換真鈔判拘役

黃男用拍電影的道具鈔票魚目混珠，台中地院判拘役10日。（記者張瑞楨攝）

黃男用拍電影的道具鈔票魚目混珠，台中地院判拘役10日。（記者張瑞楨攝）

2023/10/03 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市28歲有毒品前科的黃姓男子，今年2月持10張百元鈔票，向超商店員兌換1000元，店員卻沒想到裡面夾著6張拍電影用的道具鈔票，且店員在當時使用驗鈔機，卻又忘記開啟驗鈔功能，事後才發現道具鈔票，黃男宣稱道具鈔票是他跟人打牌贏來，可能與真鈔混夾一起，「這些可能不是我的」，台中地院依詐欺取財罪判拘役10日，可易科罰金1萬元與上訴。

判決書指出，黃男有毒品前科，2022年7月縮短刑期出獄，卻於去年2月24日，他跑到中市一家超市，持「影視道具百元鈔票」6張充作真鈔，同時混合4張真的百元鈔票，請求店員兌換1000元鈔票，店員使用驗鈔機，但未開啟驗鈔功能，清點後給黃男兌換，黃男得手後旋即離開超商，經店員再度檢視後，發覺是道具鈔票，始知受騙而報警，警方調閱監視器影像，將黃男法辦。

檢方偵查時，黃男不否認兌換鈔票，但他否認詐欺犯意，他辯稱道具鈔票是他跟人家打牌贏的，可能跟百元鈔票夾在一起，沒有仔細去看，這些鈔票可能不是他的，但台中地院審理時，他改口坦承犯行。

法官認為黃男不思以正當途徑獲取財物，佯以百元鈔混合道具鈔票詐財；考量高中畢業、業工的他，於審理時坦承犯行、但沒有與被害人和解，依詐欺取財罪判拘役10日，6張道具鈔票沒收，可易科罰金1萬元。

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