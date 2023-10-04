凌晨駕車走走停停拒檢逃逸卡水溝 通緝犯毒品現金都露餡

陳姓通緝犯被警方查獲持有海洛因等毒品，另在身上起獲疑似多筆毒品交易所得共24萬元現金。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/04 14:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓通緝犯今天（4日）凌晨駕車遇警車盤查，不僅拒檢反加速逃竄，在駛入窄巷後，失控將車開入路邊水溝，被趕抵警方查獲持有海洛因等毒品，另在身上起獲疑似多筆毒品交易所得共24萬元現金；警訊後，將他依毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

基隆市警四分局中山派出所警員王冠勳、李瑋辰今天凌晨3時許，駕駛巡邏車，巡經基隆市中山區中山二路65巷時，見前方1輛轎車走走停停，十分可疑；經員警利用M-POLICE鍵入前車車牌，查出車主不僅是前科累累的50歲陳姓毒蟲，還涉及毒品、槍砲彈藥等2起案件，遭士林地院通緝。

請繼續往下閱讀...

王等2員隨後鳴笛，示意陳男停車接受盤查，陳不僅不停車受檢，反加速逃往健民街；王等2員立即通報線上攔截圍捕；由於健民街巷弄狹窄，夜間路旁又停滿車輛，陳逃竄時，失控駛入路旁水溝，整輛車動彈不得。

王、李2員趕上後，喝令陳男下車受檢，不僅在陳男車上查獲分裝成多包的海洛因、安非他命等共50公克，又他在身上查獲4捆用橡皮筋綁成1團的千元鈔（每捆合計1萬元）其餘則未捆成一團，合計共有24萬元現金。

警方懷疑陳男身上被查扣的24萬元現金，是被查獲前販毒的交易所得；由於陳男有毒品前科，警方依法對他驗尿，體內毒品濃度呈現陽性反應。警訊後，將陳男依「中華民國刑法」185條之3規定，服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛，與毒品危害防制條例意圖販賣毒品等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳姓通緝犯被警方查獲持有海洛因等毒品，另在身上起獲疑似多筆毒品交易所得共24萬元現金。（記者林嘉東翻攝）

陳姓通緝犯（中）遇警車盤檢，加速逃竄，駛入窄巷後，失控將車開入路邊水溝，被警方查獲毒品；警訊後，將他依毒品危害防制條例等罪嫌送辦。 （記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法