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高雄女酒後摔落金獅湖邊坡 受皮肉傷被救起

女子酒後失足掉入金獅湖邊坡，消防員協助脫困。（民眾提供）

女子酒後失足掉入金獅湖邊坡，消防員協助脫困。（民眾提供）

2024/05/10 23:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄金獅湖今（10日）深夜10點半左右發生墜湖意外，據了解，53歲張姓女子家住金獅湖附近，晚間喝酒後，張女獨自到金獅湖步道散步，疑似腳步不穩，突然從欄杆摔落至橋墩下湖畔邊坡，民眾目擊報案，張女幸運被救起，受輕傷送醫救治。

警方表示，警消前往時，墜湖的張女因酒後無力爬起，站在湖邊的邊坡處等待救援，消防人員趕緊架長梯協助張女爬上岸，經了解，張女是飲酒酒醉失足不慎掉入，所幸無生命危險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

女子掉落至金獅湖邊坡草地，消防人員協助脫困。（民眾提供）

女子掉落至金獅湖邊坡草地，消防人員協助脫困。（民眾提供）

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