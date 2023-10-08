小心超速！明新科大前照相桿 預計10月中旬恢復取締

新竹縣台1線明新科技大學附近下坡路段的固定式測速照相桿，往南移動位置了，預計10月中旬恢復取締，速限60公里，警方提醒用路人減速慢行。（竹縣警局提供）

2023/10/08 12:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不少眼尖的民眾，近日發現新竹縣竹北市台1線中華路上，位於明新科技大學附近下坡路段的固定式測速照相桿，移動位置了！縣警察局今（8日）表示，因應地方建議進行移桿，預計10月中旬恢復取締，速限60公里，提醒用路人減速慢行。

警察局交通隊表示，立委林為洲接獲民眾反映，台1線從明新科技大學往竹北方向的連續下坡彎道，常見汽機車車速很快，尖峰時段車流量大，容易發生交通事故，因此今年2月召集相關單位與地方人士現勘討論後，決議將原本位於竹北市中華路1448巷前的固定式測速照相桿，往南遷移至1483巷前的中央分隔島。

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經交通部公路總局同意及協助基座打樁工程，移桿作業日前完成，正辦理驗收程序，預計10月中旬恢復取締，速限一樣是60公里。

交通隊提醒，台1線竹北市中華路與新豐鄉新豐鄉交界一帶，因鄰近明新科大及新竹工業區，平日車流量大，除了該支固定式速測桿南移，中華路與鳳岡路口原本也有固定式測速桿，另外在明新科大與康樂路及三民南路口則有多功能的科技執法，請用路人遵守交通規則，以維護公眾安全。

台1線從明新科大往竹北方向的連續下坡彎道，車速快易生事故，相關單位現勘決議將原本位於竹北市中華路1448巷前的固定式測速照相桿，往南遷移至1483巷前的中央分隔島。 （竹縣警局提供）

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