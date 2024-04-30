台版柬埔寨第三件求償案 傅榆藺等8人判賠被害人77萬元

士院民庭今命台版柬埔寨案傅榆藺（見圖）等8名被告，應賠償莊姓被害人77萬餘元。（資料照）

2024/04/30 18:20

〔記者溫于德／台北報導〕犯下虐囚61人致3死的「台版柬埔寨」求職詐騙凌虐案，其中8名要角傅榆藺、陳樺韋等人，被莊姓被害人指控將他載到桃園據點拘禁、施虐，遭求償77萬餘元；士林地院民庭今如數判准。

本案是「台版柬埔寨」的第三件民事判決，前兩件共命傅、陳等多名被告，應賠償兩名被害人共1040萬元。

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莊姓被害人主張，傅榆藺等8名共犯，加入綽號「藍道」杜承哲組成的詐騙集團，上網張貼高價承租金融帳戶、小額借貸或兼職工作的訊息。

莊誤信後將台銀帳戶提供給詐團，隨即由傅榆藺、陳樺韋把他載至旅館，再由陳樺韋、涂世泓、鄭育賢等人將他帶到金融機構，臨櫃申辦、開通網路銀行帳號，並綁定傅榆藺、蔡博臣為約定轉帳帳戶且生效。

接著鄭育賢以需要前往公司領取人頭帳戶的報酬為由，騙莊前往桃園據點拘禁；莊說，前年9月28日他被上手銬，被用甩棍、拳頭、電擊毆打，食物中還被加入毒品，害他食用後10分鐘便陷入昏迷，他決定求償被拘禁37日的薪資損失以及精神慰撫金，共77萬餘元。

士院民庭說明，根據刑事判傅等8人有罪的結果，且被告均未提出任何書狀答辯，採信莊姓被害人的主張，並審酌莊為碩士畢業，曾從事保險業、餐飲業，被拘禁前的月薪約為3萬元，決定命傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠共8人，連帶賠償莊77萬餘元。可上訴。

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