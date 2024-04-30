富商撞死星籍空少！國民法官開審 檢方質疑他刪除關鍵影片

有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月在台北市酒駕開著保時捷休旅車行經敦化南路，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員。（資料照）

2024/04/30 18:30

〔記者張文川／台北報導〕有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月在台北市酒駕開著保時捷休旅車行經敦化南路，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員，北檢依加重酒駕致死罪起訴，成為台北地院第4件採行國民法官制的案件，今日開審，向詠強認罪，希望爭取判刑低於2年並緩刑；但檢察官當庭宣讀死者母親的聲明函，表明希望向男入監服刑，並質疑向男疑似刪除車禍瞬間的行車紀錄器影片，但向男堅稱沒刪檔案，他也很納悶為何沒錄到。

全案定5月2日開庭辯論，3日上午由國民法官與職業法官評議，下午宣判。

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向詠強去年11月1日下午在飯店內飲用半瓶紅酒，晚間8時52分酒駕開保時捷白色休旅車，欲返回自行經營的舒療館，途經敦化南路二段快車道第2車道時，因酒駕導致操駕及反應能力降低，車速超過50公里限速，撞上正行走在人行穿越道上的54歲星籍空服員，送醫不治。

向男酒測值達0.58，北檢去年7月依公共危險致死罪嫌起訴向男，依法應採國民法官制，向男曾聲請不行國民法官參與審判，但被合議庭駁回。

檢方查出，向詠強是3家公司董事長、一家公司的董事，名下擁有芳療按摩業、投顧公司、室內裝潢等公司，還擁有冠天下、六星集等連鎖按摩會館，一共投資20家公司；但他曾有2次酒駕紀錄，分別於2015年2月10日、2019年1月3日，被判刑4月易科罰金確定，也因酒駕而於2019年1月4日被裁處吊銷駕照，卻無照駕駛撞死無辜路人。

檢方指出，向男的行車記錄器有部分檔案滅失，北檢數位採證中心還原發現，消失的檔案是最接近車禍甚至是車禍瞬間，疑似遭向男刻意刪除，另一段倖存檔案則拍攝到向男在調整記錄器的鏡頭，犯後疑似滅證，態度不佳。

檢方指出死者是空服員，年薪換算台幣逾400萬元，與母親相依為命，同事稱他工作專業且盡心盡力，為人也有禮貌，同事是邊哭邊製作死者回憶錄。

檢方宣讀死者母親的聲明指出，家屬尊重法院的判決，但仍希望被告可以入監服刑，且雖然雙方達成800萬元和解，但向詠強賠償的金額並不多，家屬也花費了很多訴訟費用，希望法院公平審判。

向男的律師則說，向男已再次道歉，賠償800萬元也已匯款支付完畢，死者母親已同意後續不追究刑民事責任，並尊重法院判緩刑，也同意不請求檢方上訴，已屬合意宥恕，但仍尊重家屬於和解後提出的聲明意見。

向男透過律師出示多張公益感謝狀、當選慈善會理事、對數個慈善團體的捐款證明，盼依刑法59條情堪憫恕酌減其刑至2年以下，並宣告緩刑。

向男強調，沒對行車記錄器動手腳，他當時忙著幫死者做CPR，直到警察到達後他都沒回車上，他也很納悶為何沒錄到車禍當下畫面，如果他要滅證，直接丟掉記憶卡即可，不必費心去刪除檔案，且保時捷是中古車，車行沒教他如何操作行車紀錄器。

向男說，開車前已休息逾5小時，自認酒精已退，可以駕車，且他肇事向警方自首接受酒測，走直線和畫同心圓測驗也都有通過，並非醉茫狀態上路。

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