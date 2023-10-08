轄區交通事故異常增加 麻豆警方展開大執法

麻豆警分局轄區9月民眾受傷交通事故發生件數異常偏高，警方展開大執法，實施不定期、不定點的移動式測速照相勤務。（警方提供）

2023/10/08 09:59

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆警分局轄區9月民眾受傷交通事故與去年同期相較增加29件，發生件數異常偏高，警方展開大執法，實施不定期、不定點的移動式測速照相勤務。

警方表示，分析轄區易肇事路段，麻豆區為中正路段（麻豆菜市場周邊）、中山路段、麻佳路段及台19甲麻善橋路段，下營區為中山路一段及台19甲線下營路段，六甲區為中山路、中正路段及台1線龜仔港路段，官田區為中山路1段、南318線二鎮路段及台1線渡頭路段。

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易肇事時段集中於6-8時、8-10時、16-18時及18-20時等上下班尖峰時段，肇事原因以「未依規定讓車」及「未注意車前狀態」居多，另青少年及高齡者為易肇事族群。

警方指出，10月11日至31日實施交通大執法專案，於易肇事路段針對闖紅燈、酒後駕車、逆向行駛等重大違規項目加強取締。

此外，同步在麻豆區、下營區、六甲區及官田區等4區易超速肇事路段，實施不定期、不定點的移動式測速照相勤務。執法路段包含麻豆區井東里磚子井83之5號前（雙向）、麻豆區台19甲18.25公里（麻善橋南向）、麻豆區市173線2.5公里（南向）及4.6公里（北向）、麻豆區南48線4.76公里（雙向）、麻豆區中民里謝厝寮101之35號前（雙向）下營區市174線14公里（雙向）、下營區台19甲線12.42公里（雙向）、六甲區市174線27.1公里（西向）、六甲區台1線299.85公里（南向）及299.9公里（北向）、六甲區市165線31.8公里（北向）、官田區台1線302.5公里（北向）、官田區台84線20.2公里（雙向）、南318線1.55公里（雙向）等路段。

麻豆警分局轄區9月民眾受傷交通事故發生件數異常偏高，警方展開大執法，實施不定期、不定點的移動式測速照相勤務。（警方提供）

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