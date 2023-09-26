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調查噪音潛勢 台3線三灣、獅潭區間測速暫停執法1個月

調查噪音潛勢，台3線三灣、獅潭區間測速暫停執法1個月。（苗栗縣警察局提供）

調查噪音潛勢，台3線三灣、獅潭區間測速暫停執法1個月。（苗栗縣警察局提供）

2023/09/26 12:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局今天表示，為解決台3線沿線「車輛超速」及「噪音擾民」等問題，苗栗縣警察局在台3線103.2公里至108公里（雙向）及114.3公里至123.6公里（雙向）建置區間測速執法設備，設置迄今確實能有效管控該路段行車速度，但是區間測速執法卻也產生車輛於區間內來回穿梭，或於路段中停等景象，定於本10月1日起至10月31日止，暫停區間測速執法，期間將調查噪音潛勢，了解區間測速與噪音間關聯，並據以分析研提相關防制措施。

苗栗縣警察局交通警察隊表示，在暫停執法前已邀集交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段、苗栗縣政府環境保護局、三灣鄉公所、獅潭鄉公所等相關單位，以及沿線村長於當地舉辦說明會，面對面傾聽在地居民聲音，並審慎檢視台3線路段噪音熱點及交通事故等問題，以達雙向溝通目的。

苗栗縣警察局局長莊勝雄強調，不會因區間測速暫停執法而忽略用路人行車安全，提醒用路人仍應依規定速限行駛，警察局將於台3線路段，持續加強移動式測速照相及環警監聯合稽查作為，以有效查緝改裝排氣管及噪音車輛，維護用路人通行安全及居民生活安寧。

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