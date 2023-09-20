西濱限速降至80公里 逾200輛重車遭舉發：稍微踩就超速

西濱公路限速降至80公里，不少20噸以上大貨車被開超速罰單。（圖由公路總局提供）

2023/09/20 14:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕台61線（西部濱海快速公路）外埔至十分交流道等3處路段，今年3月起針對20噸以上大貨車限速從90公里降至80公里，累計近半年來，有221輛大型車違規超速遭舉發，開罰2次以上業者接受台中區監理所輔導，業者反應「油門一踩就超速」，還是要守法提高警覺。

交通部公路總局從今年3月1日起，於3個路段設製區間測速，針對20噸以上大貨車最高行駛速限下修至時速80公里，不少重車駕駛誤認速限仍在90公里，陸續收到超速紅單，至於區段包括台61線6K+000至13K+000（八里三至林口交流道）、台61線16K+300至60K+500（東華路口~新豐二交流道）及台61線101K+200至305K+750（外埔至十分交流道）。

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台中區監理所長楊聰賢說，今年3月至8月底轄管台中、彰化及南投3縣市（自用與營業）大型車輛違規案件，計有160家業者、221輛大型車違規超速遭舉發，而超載違規有93家業者、109輛大型車遭舉發。

監理所針對超速超過2次以上業者，展開到府專案宣導業務，其中，1家位於台中清水的理貨工程被開7張超速罰單，業者不免喊苦抱怨。

紀姓業者表示，區間測速嚴格從90（公里）降到80（公里），測速感應適應不過來、司機油門隨便一踩就超速，罰單很貴還是要教導員工不要超速。

監理所強調，新修正道路交通管理處罰條例在「違規記點制度」為修法重點，台61線屬快速道路，大型車輛一旦發生違規超速、超載情事，除製單舉發，將記汽車駕駛人違規點數2點，駕駛人於1年內違規被記滿12點，將吊扣該駕照2個月，提醒減速慢行確保安全。

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