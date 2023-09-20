為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

西濱限速降至80公里 逾200輛重車遭舉發：稍微踩就超速

西濱公路限速降至80公里，不少20噸以上大貨車被開超速罰單。（圖由公路總局提供）

西濱公路限速降至80公里，不少20噸以上大貨車被開超速罰單。（圖由公路總局提供）

2023/09/20 14:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕台61線（西部濱海快速公路）外埔至十分交流道等3處路段，今年3月起針對20噸以上大貨車限速從90公里降至80公里，累計近半年來，有221輛大型車違規超速遭舉發，開罰2次以上業者接受台中區監理所輔導，業者反應「油門一踩就超速」，還是要守法提高警覺。

交通部公路總局從今年3月1日起，於3個路段設製區間測速，針對20噸以上大貨車最高行駛速限下修至時速80公里，不少重車駕駛誤認速限仍在90公里，陸續收到超速紅單，至於區段包括台61線6K+000至13K+000（八里三至林口交流道）、台61線16K+300至60K+500（東華路口~新豐二交流道）及台61線101K+200至305K+750（外埔至十分交流道）。

台中區監理所長楊聰賢說，今年3月至8月底轄管台中、彰化及南投3縣市（自用與營業）大型車輛違規案件，計有160家業者、221輛大型車違規超速遭舉發，而超載違規有93家業者、109輛大型車遭舉發。

監理所針對超速超過2次以上業者，展開到府專案宣導業務，其中，1家位於台中清水的理貨工程被開7張超速罰單，業者不免喊苦抱怨。

紀姓業者表示，區間測速嚴格從90（公里）降到80（公里），測速感應適應不過來、司機油門隨便一踩就超速，罰單很貴還是要教導員工不要超速。

監理所強調，新修正道路交通管理處罰條例在「違規記點制度」為修法重點，台61線屬快速道路，大型車輛一旦發生違規超速、超載情事，除製單舉發，將記汽車駕駛人違規點數2點，駕駛人於1年內違規被記滿12點，將吊扣該駕照2個月，提醒減速慢行確保安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
專治「山道猴子」！ 台南龍崎182線區間測速重點式縮短範圍
2023/09/18 17:18

專治「山道猴子」！ 台南龍崎182線區間測速重點式縮短範圍
花蓮台11線區間測速 首週抓17件
2023/09/11 05:30

花蓮台11線區間測速 首週抓17件

東森攜手馬偕門諾 培育護理助偏鄉
台11線小馬段區間測速 9/1起執法
2023/08/31 05:30

台11線小馬段區間測速 9/1起執法
台61線雲林麥寮段「區間測速」 測試期每天逾40起違規超速
2020/03/24 14:20

台61線雲林麥寮段「區間測速」 測試期每天逾40起違規超速

挺亞運國手 台新金祭奪金大紅包
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播