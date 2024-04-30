任職5年10月創紀錄 法務部長蔡清祥確定裸退

法務部長蔡清祥在職期間長達5年10月，創下該職新紀錄。（記者吳政峰翻攝）

2024/04/30 21:29

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥歷經總統蔡英文連任，賴清德、蘇貞昌、陳建仁等三位行政院長更迭，成為史上在位最久的法務部長，新政府將於5月20日接班，蔡將卸下長達5年10月的重擔，雖傳聞另有重用，但據悉他已選擇裸退，暫未考量出任其他公職。

蔡清祥現年71歲，文化大學法律所碩士，司法官班20期結業，曾赴美國哈佛大學研究法醫制度，催生我國法醫研究所，也當過金門、苗栗、基隆、桃園、士林等地檢署檢察長，亦做過法務部常務次長與司法官學院院長。

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擔任檢察官期間，蔡清祥曾獲法務部指派，協助台灣推進參與世界貿易組織，因緣際會結識當時代表我國談判的代表蔡英文，兩人結下不解之緣。

蔡英文拔擢為法務部長

蔡英文2016年就任總統，同年8月就指派蔡清祥接任調查局長，調查局史上破天荒由檢察官擔任執掌，震撼情治體系。蔡清祥治軍嚴謹，深獲蔡英文賞識，2018年7月16日再度拔擢，特任為法務部長，成為繼廖正豪之後，史上第二位具有調查局長資歷的法務部長。

相較於過去的法務部長側重於犯罪偵查，蔡清祥的視野拓展到國安、資安、治安等「三安」，並推動司法互助外交、爭取檢察官助理、強化調查局鑑識科學、廉政署肅貪定位延伸至防貪、行政執行署協助檢察機關拍賣沒收物、改制兩間少輔院學校化、所屬機關科技化等革新。

任內修正刑法，把中、港、澳納入外患罪適用範圍，還提出國安法、國家機密保護法、加重兒虐刑度、毒駕、同婚專法、防逃新制、律師法、毒品即時銷毀、監護處分、轉型正義、成年年齡下修、犯罪被害人權益保障法、數位性暴力四法、外役監條例等多起修正案，可看得出蔡除重視國安，也未偏廢打擊犯罪與人權保障。

檢察人事改革，他沿襲前部長邱太三的一、二審輪調，並增設調辦事制度；選才以檢察官人事審議委員會舉薦名單為主，力求公開透明；親自挑選所屬機關高階官員，負起用人責任；對所屬機關業務如數家珍，做事親力親為，重賞重罰，更讓下屬不敢懈怠，

即時反應外界聲音、講求效率與善於溝通，是蔡清祥的另一個強項，他能在事件發生的最短時間內，擬制出相對應的法案或策進作為，如嘉義殺警案、網紅小玉深偽性影像事件後，法務部不到一個月就推出監護處分、性私密影像修正案，迅速補漏；面對立委質詢與媒體詢問，他也未淪為「總機」接線角色，而是主動站上第一線應對，親自釋疑滅火。

法務部所屬業務性質特殊，多與司法爭訟有關，吃力不討好，部長任期壽命連帶易折損，但蔡清祥遇到重大爭議事件關關難過關關過，屢次化險為夷，能力不俗，使其深受高層倚重，持續留任，就連本次賴清德當選總統後，也一度傳出因其為少數具有國安、治安雙專長的人才，卸任後可能另有高就的消息。

不過，蔡清祥已多次表達要和蔡英文、陳建仁共進退的態度，據了解，他確定選擇於520當天裸退，為創下空前紀錄的5年10月部長任期劃上句點，現階段暫無接受安排出任其他公職的考量，而以陪伴家人為優先，至於未來是否有其他規劃，待其沉潛一段時間後才會明朗。

法務部長蔡清祥非常重視國安。（記者吳政峰翻攝）

法務部長蔡清祥治軍嚴明，讓下屬不敢鬆懈。（記者吳政峰翻攝）

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