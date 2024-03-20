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調查局調查班第61期開學典禮 蔡清祥：結訓後為國家貢獻己力

法務部調查局今日上午10時在幹部訓練所四維堂舉行調查班第61期開學典禮，由法務部長蔡清祥親臨主持。（調查局提供）

法務部調查局今日上午10時在幹部訓練所四維堂舉行調查班第61期開學典禮，由法務部長蔡清祥親臨主持。（調查局提供）

2024/03/20 16:07

〔記者王定傳／台北報導〕法務部調查局今日上午10時在幹部訓練所四維堂舉行調查班第61期開學典禮，由法務部長蔡清祥親臨主持，調查局局長王俊力等人參加，憲兵指揮部副指揮官于大任亦到場觀禮，場面莊嚴隆重；蔡清祥期許學員結訓後能堅守「忠誠、樸實、團結、進步」的調查局核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。

蔡清祥首先恭喜調查班第61期學員通過競爭激烈的調查人員特考進入展抱山莊受訓，並勉勵學員在這1年努力學習，以結業後立即投入一線調查工作為目標。

他並提出「堅定意志，實踐終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「充實專業，文武雙全」、「體察時勢，與時俱進」、「嚴格要求品操與紀律」等五點期許，期勉學員結訓後能堅守「忠誠、樸實、團結、進步」的調查局核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長，再創歷史新猷，並預祝調查班第61期的訓練工作圓滿、成功。

調查班第61期計有男學員57人、女學員53人，共110人，其中2人是憲兵現役軍官隨班附訓；學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中，有學員具藥師資格，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，全體學員於1月17日報到入所，經約2個月輔導適應與基礎課程後，正式舉行開學典禮，展開為期1年嚴格訓練。

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