家暴兒逼父住頂加 裁定「由家分離」。圖為示意圖。（資料照）

2024/05/20 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕張姓老翁指控擔任保全的兒子，不僅長期對家人暴力相向，近年來還要他從原本四樓的住處，逼往頂樓加蓋居住，有違一般家長、家屬間應有的誠摯相愛、互信互重，決定對兒子提起民事「由家分離」之訴，要兒子搬離住處，近日已獲台北地院裁准。

張父指稱，他於一九七二年購入該四樓住處，原本全家同住一起，然正值親壯年的兒子，擁有保全這份正當職業，且有謀生能力，近來卻經常破壞家中物品並徒手傷害父母。

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張父也指出，兒子因時常拒絕替家人收受信件，二○二二年間他曾質問，沒想到兒子竟對他推擠、咆哮，再將他趕到沒有獨立水電的頂樓加蓋，才肯罷休；兒子種種言行致他無法安寧，決定對兒子提起「由家分離」之訴，請求法院命兒子搬離住處。

兒子在法院審理時否認有攻擊父親，也說父子目前和睦相處，只是他平日要上班還要就讀研究所，父親卻不斷以提告方式進行騷擾，不過他可以接受從四樓的住處搬離。

北院審酌兒子能維持己身及其配偶的生計，卻仍居住在父親買下的四樓住處，何況兒子具有暴力傾向，除向母親討錢不成便會出口辱罵，更在母親離世後為了遺產問題，多次對父親咆哮、恐嚇，這些都有已核發的保護令可證明。

張父︰希望兒學習獨立 非切斷親子關係

再者，張父曾到庭說明之他所以會提起「由家分離」之訴，是希望能讓兒子能學習獨立，並非真的要切斷親子關係，北院考量這對父子同居期間偶有衝突且關係緊張，導致無法安穩生活，兒子也可接受從四樓住處搬離，透過裁定命兒子「由家分離」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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