惡劣！色狼分飾淫媒、嫖客 國一女上網援交受騙

女學生上網援交，遭山男一人分飾兩角詐騙，圖與新聞事件無關。（情境照）

2023/10/07 23:42

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名國一女學生，在網路上被一名暱稱「阿姨」的帳號搭訕，聲稱可仲介援交，一次實拿4萬6000元。女學生被高額金錢引誘，與一名暱稱「茶」的男客性交易，未料事後只拿到1000元。檢警追查阿姨與茶都是山姓男子扮演，並查出他用相同手法，誘拍另名少女裸照。高等法院日前依兒童及少年性剝削防制條例，分判山男1年10月、1年8月刑。

山男2022年4月22日於臉書上，使用暱稱「阿姨」並偽裝為女性用戶的帳號，搭訕一名就讀國一的女學生，他為滿足性慾，以一人分飾兩角方式，先以「阿姨」帳號傳送訊息，佯稱若介紹援交，願意給付4萬6000元，於性交易完成後，會將報酬匯給女學生。

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女學生涉世未深，被高額金錢引誘，同意下海。阿姨見狀，對其佯稱可經由暱稱「茶」的LINE帳號（亦為山男）聯繫嫖客，女學生依約新北市板橋區的捷運站，與山男共赴旅館性交易，但嘿咻後山男只給她1000元。

女學生察覺有異，不斷詢問山男何時可拿到援交費，山男佯稱，已將性交易報酬4萬6000元匯款給「阿姨」。女學生傳訊詢問「阿姨」，遲遲未獲回應，驚覺遭到封鎖，始知受騙，氣得報警處理。

檢警發動偵查，發現山男另用相同手法，先以假帳號搭訕另一名女學生，宣稱可介紹陪哥哥休息、聊天等賺錢工作，並指示她與LINE暱稱「茶」之人聯繫，向她誆稱只要拍攝裸露胸部等隱私部位的猥褻照片，並發布於網路上供人瀏覽，就可賺取報酬。女學生不察，拍攝裸露胸部的照片給山男觀賞。

高院指出，山男明知兩名被害女學生均未滿14歲，年紀尚輕、思慮未臻成熟，竟為逞一己私慾，與其中一人性交易，並引誘另一人拍攝猥褻照片，對兩人人格發展產生不良影響，

惟高院念山男已和兩名被害人調解並履行賠償，依犯與未滿14歲之人為性交易罪，處有期徒刑1年10月；犯引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年8月。可上訴。

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