強銬援交女強盜慣犯3天內兩度犯案落網 警建議預防性羈押

三重警分局押解三天內兩度以援交為由，強盜援交妹被逮的李姓嫌犯。（記者吳仁捷攝）

2023/08/04 16:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓保全上月底找劉姓援交女到三重某旅館援交，但一進房就用手銬反銬她，告知對方不配合就抓去派出所，但李嫌隨後翻找劉女子手機LINE名單，找到援交群組如獲至寶，將好幾名援交妹加入好友，因他不願歸還手機，劉女反嗆不然一起回派出所，李男歸還手機，再向女子索取一千元當房間費，隨後解開手銬讓跟劉女雙雙離去；警方獲報，今天循線逮人，赫見李嫌為醫院保全，且1日才以同樣手法犯案，被板橋警方逮獲，因李嫌4天內兩度被逮，犯案多起，正擴大追查，建議檢方聲請羈押，呼籲被害人踴躍出面報案。

劉姓女子與一名李姓相約三重某旅館援交，但劉女進房後就遭雙手反銬，李男還威脅劉女不配合就抓去派出所，搜刮劉女隨身包只發現1000元，李嫌再找尋劉女手機LINE通訊錄，佯稱要抓其他援交女，劉女脫困後報案，警方今天逮獲李嫌，因劉女指控，同行疑遭李嫌以同樣手法犯案，警方將擴大追查其犯行，呼籲被害人踴躍出面。

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三重區50歲劉女4日下午到中興橋派出所報案，指稱她上月30日晚間9時許，與一名男子相約三重集成路一間旅館援交，但她一進門就遭對方以手銬反銬控制行動，對方要劉女配合，不然抓去警察局，但劉女追問男子哪個單位時，他卻再三推託。

劉女說，李嫌拒不吐露身分，開始拿起劉女手機，找到LINE援交妹群組後，詢問劉女是否透過該群組攬客，就開始操作讓自己加入援交群組，因劉女不斷哀求，李嫌鬆開她手銬，劉女要拿回手機，李嫌不願歸還，劉女告知不然一起回派出所，李嫌聞言，要劉女拿1000元給他當房費就歸還，兩人事後下樓各自離去。

劉女說，她事後餘悸猶存，難以入眠，忍了幾天難以接受，直到3日颱風假下午4時報警；劉女說，原本跟對方相約性交易，在旅館碰面後就遭對方控制行動，雙方也沒完成性交易，劉女提告妨害自由。

警方受理後，調閱旅館、周邊路口監視器，發現案發當天，劉女及嫌疑人先後步行至案發旅館，雙方晚間9時許在旅館門口碰面，由嫌疑人開房休息，但以假電話登記，雙方一小時後一起離開房間及旅館，期間沒有其他人進入該房間，沒有共犯；警方今天上午到新店逮人，李嫌還算配合，辯稱他只是想加入援交群組找援交妹，但警方懷疑李嫌掌握援交女不敢聲張心態，強盜援交女多次得手，全案除依法送辦，懷疑李嫌犯案多起，建議檢方聲請羈押，並續追其餘犯行。

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