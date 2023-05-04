獨家》男客援交完付「一疊鈔票」 她數完錢怒報警

警方在黃男身上查扣34張玩具鈔。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/04 15:06

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名27歲黃姓男子，日前利用交友軟體上網找援交妹，搜尋以後便加入33歲黎姓女子為好友，多次相談甚歡之下，黃男便開出5000元一小時代價要求性交易，而黎女答應以後2人相約碰面，黃男見到黎女後心花怒放，雙方翻騰覆雨後，黃男抽起事後菸並放下一疊鈔票，不料當黎女算錢時，驚見竟全部都是玩具鈔，氣得她找姐姐到場並報警討公道，警方趕抵後將3人帶回偵辦。

據了解，黃男職業為粗工，平時休息及下班時間都會利用交友軟體「Zalo」上網亂槍打鳥找異性聊天，某天在軟體搜尋到了住在永和的黎女，而這陣子黃男利用三寸不爛之舌解開黎女心中的把「鎖」，令黎女逐漸放下心防，相談甚歡之下，黃男便開出以5000元一小時代價要求援交。

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據悉，待業中的黎女因平時就缺錢花用，對黃男的感覺也不差，於是同意黃男的請求，2人即敲定上個月12日在永和區黎女租屋處「辦事」，當天黃男下班後，直奔黎女住處，黃男一見到應門的黎女身材姣好、皮膚白皙，當下加碼續時，還開出1萬元的條件。

據調查，2人一陣魚水交歡完事後，黃男坐在沙發上抽起事後菸，並放下一疊鈔票，黎女算錢時，驚見竟然全部都是玩具鈔票，氣得先致電求助姊姊到場，再報案請警方到場討公道。

警方到場了解後將3人帶回偵辦，並在黃男身上查扣34000元玩具鈔，訊後將黃男依詐欺罪嫌、社會秩序維護法送辦，另因黃男堅稱黎女姐姐是媒介，依妨害風化罪嫌送辦，黎女則依社會秩序維護法裁罰。

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2人相約在新北永和某民宅援交。（記者陸運鋒攝）

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