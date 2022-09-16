阿公開房間「3小時只付半小時錢」 援交姨追債追到田裡

法官認為，A男匯錢是為償還性交易費、還是被恐嚇，沒積極證據，但蔡婦散播個人資料照違反個資法，判處6個月徒刑。（示意情境照）

2022/09/16 21:05

〔記者王捷／台南報導〕當阿公的A男與蔡姓美容師性交易後，發展出情侶關係，後來蔡婦不滿被分手，傳A男裸照及個人資料給A男家人，A男還指控，蔡婦跑到他田裡、家裡要錢，威脅不然就公開裸照。蔡女則聲稱，交往4年來，每次去旅館休息3小時，A男只付半小時的錢，至少欠她50萬。南檢起訴蔡婦恐嚇取財，但南院認為，A男付款是為償還性交易費、還是被恐嚇？沒積極證據，不過，蔡婦散播個人資料照違反個資法，判處6個月徒刑。

A男2016年間因為性交易認識蔡婦還交往，隔年打算分手，蔡婦不願意，用臉書、IG傳了14則訊息給A男家人，指控A男玩女人、欺騙感情與皮肉錢，還附上A男姓名、住址，交往時拍下的A男裸照。

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A男反控，蔡婦還跑到他的農田、家裡堵人，拿著他的裸照問妻子知不知道這是誰？有次又對他說，不匯錢就對他不利，他嚇得去借錢匯給蔡婦，第一次匯了5萬元，第二次又匯了2萬元。

法院審理證據時，雖然看到蔡婦有去A男田裡，但沒有看到蔡婦拿A男裸照給他妻子或鄰居看，也沒有證據顯示蔡婦聲稱「不付錢就公布裸照」。A男雖提供了匯款紀錄，但兩人有性交易糾紛，而恐嚇取財很重要的構成要件是使人心生畏懼，A男到底為何匯款不得而知，因此判處恐嚇取財無罪，但蔡婦散播A男個資，違反個資法判處6個月徒刑。

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