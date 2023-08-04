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    援交女遭反銬搶錢 惡男未得手翻LINE通訊錄找其他女子被逮

    新北市一名援交女郎報案指稱，她在三重一間旅館，遭尋芳客上銬控制行動，搶錢未果，翻找她手機中LINE援交群組，雙方一小時後離去（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名援交女郎報案指稱，她在三重一間旅館，遭尋芳客上銬控制行動，搶錢未果，翻找她手機中LINE援交群組，雙方一小時後離去（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/08/04 10:55

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市劉姓女子與一名男子相約三重某旅館援交，但劉女進房後就遭雙手反銬，被脅迫交出身上財物，但劉女身上沒現金，嫌犯把腦筋動到劉女同手機LINE通訊錄，尋找其他援交女當犯案目標，嫌犯得手後逃離，劉女驚魂未定，直到颱風天才含淚報案，警方獲報鎖定犯嫌身分，今天上午查緝到案，仍待進一步釐清犯案動機。

    三重區50歲劉女4日下午到中興橋派出所報案，指稱她上月30日晚間9時許，與一名男子相約集成路一間汽旅館援交，劉女供稱，她一進門就遭對方以手銬反銬控制行動，原要行搶3000元，但她身上沒錢，也向對方求饒，嫌犯改尋找她手機中援交通訊錄，疑要尋找犯案下一個犯案目標，隨後讓她離去。

    劉女說，事後餘悸猶存，難以入眠，忍了幾天難以接受，直到3日下午4時報案；劉女說，原本跟對方相約性交易，在旅館碰面後，嫌犯付了房間費用後上樓，嫌犯自稱醫院保全，案發期間，雙方沒完成性交易，劉女提告妨害自由。

    警方受理後，調閱旅館、周邊路口監視器，發現案發當天，劉女及嫌疑人先後步行至案發旅館，雙方晚間9時許在旅館門口碰面，由嫌疑人開房休息，但以假電話登記，雙方一小時後一起離開房間及旅館，期間沒有其他人進入該房間，沒有共犯。

    警方獲報，鎖定一名嫌犯涉案，今天上午循線逮獲。

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