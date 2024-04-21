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首頁　>　社會

違停擋風玻璃被砸 惡煞氣得闖民宅拿茶盤砸人還亮刀

仲男拿榔頭砸車。（記者王冠仁翻攝）

仲男拿榔頭砸車。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/21 14:31

〔記者王冠仁／台北報導〕22歲劉姓男子開車到台北市找朋友吃飯，但因找不到停車位，他居然將車輛違規併排停車，導致該處仲姓住戶通行不便，仲氣得拿榔頭砸毀該車擋風玻璃。劉發現愛車受損，氣得跑去警局報案，報案完後又撂來2名友人回到該處，挨家挨戶尋找「兇手」；仲將對方請進家中商談，沒想到劉等人居然拿出鐵製茶盤砸傷仲頭部，還拿出折疊刀嗆聲威嚇，幸虧警方趕到及時制止，避免衝突擴大。

北市警士林分局今天宣布偵破這起暴力案件，原來住在桃園的劉男，在中午時刻開車北上到台北找朋友吃飯聚會，他開車到台北市和豐街一帶時，因為找不到停車位，於是隨意將車輛在道路上違規併排停車。

劉男違規併排停車，導致住在該處的仲姓住戶出入不便，仲見對方的車輛違停許久還遲遲不來移車，也聯繫不上車主，一氣之下居然回家拿起榔頭，朝轎車的擋風玻璃亂砸一通洩憤。不久後，劉吃完飯回來開車，卻見愛車擋風玻璃受損，他氣得跑去附近派出所報案。

劉氣不過，他又隨即打電話撂來22歲葉姓、21歲鄧姓友人，在先前違停處挨家挨戶詢問是誰砸車；當時仲見對方前來興師問罪，也大方承認是自己下手，還將對方請到家中商談。

不過，雙方商談期間一言不合、大打出手，劉等人居然拿出一個鐵製茶盤往仲頭部砸去，導致他額頭擦挫傷，還有人拿出一把折疊刀向仲嗆聲、恐嚇。幸虧附近鄰居聞聲報警，轄區警方這才及時趕到。

員警到場後先制止雙方，並查扣茶盤與折疊刀，員警隨即發現施暴者就是下午才去派出所報案的劉男。員警詢問來龍去脈，隨即將劉等3人依傷害、妨害自由及侵入住宅罪送辦，至於仲男砸毀劉轎車玻璃一事，仲也被依毀損罪嫌函送法辦。

警方將劉等3人送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將劉等3人送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣鐵製茶盤。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣鐵製茶盤。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣折疊刀。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣折疊刀。（記者王冠仁翻攝）

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