18歲通緝男遇路檢被逮 後車廂驚見1500包毒咖啡、大麻菸彈

警方攔查遭通緝的莊男，在後車廂發現大量毒品。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/01 09:56

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名18歲莊姓男子，在夜店購買大量毒品後，返家時遇上警方路檢，只見他神情緊張、東張西望，警方查驗身份後，除發現莊男為通緝犯，甚至在車內搜出多達1500多包毒咖啡包及大麻菸彈，全案依法移送偵辦。

據了解，莊男職業為臨時工，日前遭台北地方法院發布傷害通緝，他於上月27日到內湖區一帶找朋友，在晚間9時許駕駛友人轎車，準備返回中山區住處，途中行經南京東路6段時，遭到設置路檢點的保大警方攔查。

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警方調查，莊男見到警方後，神情非常緊張、眼神飄忽不定，警方隨即查驗身份，赫見莊男為傷害通緝犯，便搜索車上有無違禁品，果然在後車廂一只行李箱，查獲二級毒品咖啡包1521包（淨重9.2公斤）及大麻菸彈6顆，隨即將其帶回偵辦。

警詢時，莊男稱毒品來源是9月初，於台北市某夜店飲酒時，有一名男子向其詢問「要不要買不錯貨試試」，於是雙方敲定在附近停車場交易，但花了多少錢及數量多少，都稱因喝醉忘記了，警方則認為是推諉之詞，詢後，依「毒品危害防制條例」第5條2項送辦，並追查毒品來源。

警方呼籲，MDMA屬於第二級毒品，為搖頭丸的主要成分，此類物質如長期使用，會出現幻覺、認知力變弱，造成腦中樞神經等危害，鼓勵民眾與警方一起建構社區反毒通報網，要勇於拒絕毒品。

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警方攔查遭通緝的莊男，在後車廂發現大量毒品。（記者陸運鋒翻攝）

警方查獲1500多包毒咖啡包及大麻菸彈。（記者陸運鋒翻攝）

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