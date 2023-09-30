社區大樓暗藏毒窟 警逮4嫌查扣5000多包毒咖啡包

陳姓男子等4人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/30 11:32

〔記者邱俊福／台北報導〕具四海幫背景的陳姓男子，涉嫌在新北市三重區一棟社區大樓承租3間房子，作為毒咖啡包、毒膠囊的分裝場，從分裝、接收訂單、派小蜜蜂定點送貨，採一條龍方式販毒牟利。北市警信義分局今天宣布搗破，逮陳等4人送辦，查扣市價逾200多萬元的毒咖啡包5314多包，以及毒品原料、機具等大批贓證物。

警方調查，31歲陳嫌，為躲避查緝，在社區大樓租用3樓、9樓與13樓各一間房子，3樓、9樓分別交給黃姓、李姓2名女友負責，主要作為毒咖啡包分裝場，9樓則由許姓小弟作為填裝搖頭丸（MDMA）膠囊的場所。

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販毒方式為，透過通訊軟體Telegram（紙飛機）群組，以毒咖啡包每包500元，搖頭丸（MDMA）膠囊每顆600元價格，接收訂單，再分派小蜜蜂赴大台北地區指定地點送貨。

上月23日，警方逮捕該集團旗下1名林姓送貨的小蜜蜂後，經循線追查毒品來源與擴大調閱監視器影像，鎖定隱身新北市三重區一棟社區大樓的毒窟。本月13日，警方專案小組人員前往查緝，逮捕陳嫌，以及旗下許姓男子與黃姓、李姓2名女子到案。

警方同時於現場3個承租的房子，查扣不同包裝的毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物，陳等4嫌訊後依毒品罪嫌移送檢方偵辦，並追查其他共犯與毒品來源。

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警方查扣各式毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣各式毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物。（記者邱俊福翻攝）

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