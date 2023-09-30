為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

社區大樓暗藏毒窟 警逮4嫌查扣5000多包毒咖啡包

陳姓男子等4人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

陳姓男子等4人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/30 11:32

〔記者邱俊福／台北報導〕具四海幫背景的陳姓男子，涉嫌在新北市三重區一棟社區大樓承租3間房子，作為毒咖啡包、毒膠囊的分裝場，從分裝、接收訂單、派小蜜蜂定點送貨，採一條龍方式販毒牟利。北市警信義分局今天宣布搗破，逮陳等4人送辦，查扣市價逾200多萬元的毒咖啡包5314多包，以及毒品原料、機具等大批贓證物。

警方調查，31歲陳嫌，為躲避查緝，在社區大樓租用3樓、9樓與13樓各一間房子，3樓、9樓分別交給黃姓、李姓2名女友負責，主要作為毒咖啡包分裝場，9樓則由許姓小弟作為填裝搖頭丸（MDMA）膠囊的場所。

販毒方式為，透過通訊軟體Telegram（紙飛機）群組，以毒咖啡包每包500元，搖頭丸（MDMA）膠囊每顆600元價格，接收訂單，再分派小蜜蜂赴大台北地區指定地點送貨。

上月23日，警方逮捕該集團旗下1名林姓送貨的小蜜蜂後，經循線追查毒品來源與擴大調閱監視器影像，鎖定隱身新北市三重區一棟社區大樓的毒窟。本月13日，警方專案小組人員前往查緝，逮捕陳嫌，以及旗下許姓男子與黃姓、李姓2名女子到案。

警方同時於現場3個承租的房子，查扣不同包裝的毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物，陳等4嫌訊後依毒品罪嫌移送檢方偵辦，並追查其他共犯與毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣各式毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣各式毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣各式毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣各式毒咖啡包5314包，以及毒品咖啡包原料、愷他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
違規常客又被逮 還當警面丟毒咖啡包
2023/09/29 09:35

違規常客又被逮 還當警面丟毒咖啡包
上一秒還是朋友 下一秒被警攔互塞毒品
2023/09/22 23:01

上一秒還是朋友 下一秒被警攔互塞毒品

醫師推薦：它成為血糖管理的最佳選擇

急載美眉回家忘開大燈被攔 「無照男」車上一堆毒壞春宵
2023/08/10 19:33

急載美眉回家忘開大燈被攔 「無照男」車上一堆毒壞春宵
販毒集團吸收少年當「小蜜蜂」 大台北24小時外送到府被搗破
2023/06/03 11:50

販毒集團吸收少年當「小蜜蜂」 大台北24小時外送到府被搗破

溫差大血管彈性易疲勞 腿酸腳麻、水腫抽筋
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播