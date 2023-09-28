毒蟲廟內「釣」香油錢 廟祝遠端監視發現急通知鄰居關門活逮

47歲許姓毒蟲頭戴安全帽，行竊新北市萬里區美崙福德宮香油錢，利用膠帶纏繞鐵片所自製的「釣竿」，黏出功德箱內共2000元香油錢，行竊過程都被廟內監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/28 19:16

〔記者林嘉東／新北報導〕許姓毒蟲缺錢花用，把歪腦筋動到神明頭上，利用自製「釣竿」跑到新北市萬里區一間廟宇「釣出」2000元香油錢，還好廟宇裝有遠端監視系統，及時發現許男行竊過程，通知鄰居趕緊將廟宇大門反鎖再報警，當場活逮許男，保住廟宇2000元香油錢。警方訊後今天（28日），將許男依竊盜罪嫌送辦。

47歲許姓男子日前頭戴安全帽，趁新北市萬里區美崙福德宮內空無1人，拿出利用膠帶纏繞鐵片所自製的「釣竿」，黏出功德箱內1張張100元鈔票，合計黏出20張共2000元香油錢，行竊過程都被廟宇內遠端監視系統監視器拍下，馬上傳給人在家中的廟祝。

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廟祝獲知廟宇遭竊後，通知鄰居趁竊賊還未離去前，將廟宇的房門反鎖，讓許男無路可逃後，立即向新北市金山警分局萬里派出所報案；警員廖茂宏火速趕抵，一眼認出戴全罩安全帽的竊賊就是染有毒癮的許男。

許嫌原否認行竊香油錢，廖員見狀冷回應：「再不說，就繼續被土地公關在廟裡，我們要走了！」未料，許嫌態度丕變，掏出口袋內剛偷的2000元香油錢與他自製「釣竿」，承認剛竊得廟內2000元香油錢。警訊後，將許男依竊盜罪嫌送辦。

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