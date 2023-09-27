航警局破製毒工廠 起出市價近2000萬毒品

台北關在今年4月間查獲兩名旅客夾藏0.4公斤海洛因及2公斤愷他命闖關，移送航警局偵辦，航警局刑事警察大隊經過2個多月的追查，航警局在今日宣佈偵破，台北關關員共同出席記者會。（記者姚介修攝）

2023/09/27 13:32

〔記者姚介修/桃園機場報導〕航警局今日宣佈偵破一起製毒案，台北關今年4月間查獲2名旅客夾藏0.4公斤海洛因及2公斤愷他命闖關，移送航警局偵辦；航警局刑警大隊追查後，6、7月間破獲大型製毒工廠，背後金主仍潛逃國外。警方在破獲製毒工廠時，一名刑警不慎吸入半成品氣味，腹瀉3天，一度送醫院急診。

這起案件源頭是發生在今年4月30日，台北關發現兩名旅客行李有異，開箱檢查後，發現陳姓的兩名男子在行李中夾藏0.4公斤一級毒品海洛因及2公斤3級毒品愷他命，在初步偵訊後，移送航警局後續偵辦。

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航警局經過3個多月追查嫌疑人的通話記録及相關分析，終於在6、7月間在鶯歌追查到陳姓嫌犯的製毒工廠，當場查獲3級毒品一粒眠成品近5萬顆，毒咖啡包422包，還有大批半成品、原料及製造機具，現場還有一名刑警因半成品氣味濃厚不慎吸入，腹瀉3天，送醫院急診。警方還查出該製毒工廠及進口原料，幕後劉姓金主潛藏泰國，將持續全面追緝。

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製毒工廠還特別以精美包裝掩飾毒品，企圖吸引年輕人。（記者姚介修攝）

製毒工廠還特別以精美包裝掩飾毒品，企圖吸引年輕人。（記者姚介修攝）

台北關在今年4月間查獲兩名旅客夾藏0.4公斤海洛因及2公斤愷他命闖關，移送航警局偵辦，航警局刑事警察大隊經過2個多月的追查，於6、7月破獲大型製毒工廠，起出市價近2千萬價值的一粒眠及咖啡包，以及原料與製毒工具，並逮捕技師及跑腿小弟，背後金主仍潛逃國外，航警局在今日宣佈偵破。（記者姚介修攝）

航警局查獲的製毒工廠赫然發現「製毒秘笈」，裏面有記載成份等相關數據資料。（記者姚介修攝）

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