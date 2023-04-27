涉圖利廠商7462萬！航警X光機採購弊案 2警官無罪及輕判緩刑

航空警察局採購電腦斷層掃描儀及桌上型爆裂物偵檢儀爆發弊案，2警官及廠商被起訴，桃園地院今天宣判1警官無罪，1警官3月徒刑、緩刑2年，廠商也輕判6月、緩刑3年。（記者余瑞仁攝）

2023/04/27 20:36

〔記者余瑞仁／桃園報導〕航警局2019年「年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」，及「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」爆發弊案，航空保安科陳姓承辦員、隊長林科安及廠商蔡文斌被檢方起訴；桃園地院昨天審結，將林科安依公務員洩漏國防以外之秘密罪判處有期徒刑3月、緩刑2年，蔡文斌判處6月徒刑、緩刑3年，陳姓承辦員獲判無罪。可上訴。

桃園地檢署獲報後，指揮調查局中部機動站及桃園室調查處追查。檢調查出，航警局陳姓承辦員明知廠商蔡文斌提供的儀器功能不符合契約所訂「爆裂物偵檢標準」，卻由蔡文斌提供4塊壓克力仿製的爆裂物、偽造原廠證明書，讓5部不合標準儀器通過驗收，蔡文斌因此獲利7462萬餘元。

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蔡文斌另於2019年底得標航警局「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」，為求取得標案、通過驗收，蔡得知林科安新購屋裝潢，2020年1月22日交付10萬元給林行賄，林則涉嫌洩漏標案預算資訊給蔡文斌為回報。

桃園地院審理認為，陳被控圖利涉案證據不足判處無罪；林科安收受廠商10萬元部分經查為借貸，依洩密罪判處3月徒刑；蔡行賄部分也證據不足，依偽造文書罪判處6月徒刑。

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