為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    航警局X光機採購弊案 2警官圖利廠商7462萬起訴

    航警局再爆X光機採購弊案，2警官與廠商被桃檢起訴，另一警官洩密緩起訴。（記者余瑞仁攝）

    航警局再爆X光機採購弊案，2警官與廠商被桃檢起訴，另一警官洩密緩起訴。（記者余瑞仁攝）

    2022/01/26 19:59

    ［記者余瑞仁／桃園報導］航警局2019年「年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」，及「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」爆發弊案，2警官涉嫌放水圖利廠商逾7千萬元，依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

    桃園地檢署9月底發動搜索，拘提航警局航空保安科承辦員陳力魁、隊長林科安及廠商蔡文斌，查出林科安涉嫌洩漏標案預算協助蔡文斌得標，陳力魁涉嫌由蔡文斌提供以壓克力仿製之爆裂物4塊及偽造之原廠證明書，矇騙航警局不知情驗收官員，讓5部不合標準的電腦斷層掃描儀陸續通過驗放，蔡文斌因此獲取不法7462萬餘元，偵結依貪污治罪條例等罪嫌起訴二警官及廠商；另名鄭姓警官也涉洩漏餐與投標廠商家數予蔡文斌，檢方另以緩起訴處分。

    桃檢獲報航警局2019年進行「年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「桌上型爆裂物偵檢 儀6部增購案」， 及「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」發生弊端，經指揮調查局中部機動站及桃園室調查處追查。

    檢方查出，陳力魁承辦採購案，明知蔡文斌提供的儀器功能不符合契約所訂「爆裂物偵檢標準」，卻由蔡提供4塊壓克力仿製的爆裂物、偽造原廠證明書，矇騙航警局驗收官，放水讓5部不合標準儀器通過驗收，蔡因此獲利7462萬餘元。

    蔡文斌另於2019年底得標航警局「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」，為讓標案通過驗收，得知林科安新購屋裝潢，2020年1月22日交付10萬元給林行賄，林則涉嫌洩漏標案預算資訊給蔡文斌為回報。

    另名鄭姓警官於「桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」中，將投標家數的資訊洩露給蔡。

    檢方今偵結依貪污治罪條例公務員對主管監督事務圖利、偽造文書等罪嫌起訴陳力魁、蔡文斌；另依貪污治罪條例收賄、對公務員不違背職務行為行賄罪嫌起訴林科安、蔡文斌；鄭姓警官部分以緩起訴處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    檢方抗告成功！航警局X光機採購弊案 2線3承辦警官裁押
    2021/10/21 16:37

    檢方抗告成功！航警局X光機採購弊案 2線3承辦警官裁押
    桃園機場X光機又爆採購弊案 桃檢搜索航警局帶回2名警官
    2021/09/27 17:55

    桃園機場X光機又爆採購弊案 桃檢搜索航警局帶回2名警官

    血壓失控 當心肺炎感染症入侵恐致命
    航警自爆「打混7年」記二大過免職 長官也被記過調職
    2021/06/16 13:18

    航警自爆「打混7年」記二大過免職 長官也被記過調職
    3航警被訴護航夾帶未稅菸入境 一審1有罪、2無罪
    2020/06/10 18:20

    3航警被訴護航夾帶未稅菸入境 一審1有罪、2無罪
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播