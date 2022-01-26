航警局X光機採購弊案 2警官圖利廠商7462萬起訴

航警局再爆X光機採購弊案，2警官與廠商被桃檢起訴，另一警官洩密緩起訴。（記者余瑞仁攝）

2022/01/26 19:59

［記者余瑞仁／桃園報導］航警局2019年「年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」，及「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」爆發弊案，2警官涉嫌放水圖利廠商逾7千萬元，依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

桃園地檢署9月底發動搜索，拘提航警局航空保安科承辦員陳力魁、隊長林科安及廠商蔡文斌，查出林科安涉嫌洩漏標案預算協助蔡文斌得標，陳力魁涉嫌由蔡文斌提供以壓克力仿製之爆裂物4塊及偽造之原廠證明書，矇騙航警局不知情驗收官員，讓5部不合標準的電腦斷層掃描儀陸續通過驗放，蔡文斌因此獲取不法7462萬餘元，偵結依貪污治罪條例等罪嫌起訴二警官及廠商；另名鄭姓警官也涉洩漏餐與投標廠商家數予蔡文斌，檢方另以緩起訴處分。

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桃檢獲報航警局2019年進行「年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「桌上型爆裂物偵檢 儀6部增購案」， 及「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」發生弊端，經指揮調查局中部機動站及桃園室調查處追查。

檢方查出，陳力魁承辦採購案，明知蔡文斌提供的儀器功能不符合契約所訂「爆裂物偵檢標準」，卻由蔡提供4塊壓克力仿製的爆裂物、偽造原廠證明書，矇騙航警局驗收官，放水讓5部不合標準儀器通過驗收，蔡因此獲利7462萬餘元。

蔡文斌另於2019年底得標航警局「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」，為讓標案通過驗收，得知林科安新購屋裝潢，2020年1月22日交付10萬元給林行賄，林則涉嫌洩漏標案預算資訊給蔡文斌為回報。

另名鄭姓警官於「桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」中，將投標家數的資訊洩露給蔡。

檢方今偵結依貪污治罪條例公務員對主管監督事務圖利、偽造文書等罪嫌起訴陳力魁、蔡文斌；另依貪污治罪條例收賄、對公務員不違背職務行為行賄罪嫌起訴林科安、蔡文斌；鄭姓警官部分以緩起訴處分。

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