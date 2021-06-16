航警自爆「打混7年」記二大過免職 長官也被記過調職

陳以倫被記二大過免職，警察大學也於今日上午召開審查會撤銷其入學資格。（本報合成）

2021/06/16 13:18

〔記者邱俊福／台北報導〕航警局警員陳以倫日前考上警察大學公共安全研究所，卻寫炫耀文指他「上班7年都是打混度日」，引起各界撻伐。警政署表示，陳連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語不佳，卻撰寫炫耀、浮誇不當言論，嚴重斲傷警察形象，經航警局考績委員會核議後，予以陳員一次記二大過免職；警察大學也於今日上午召開審查會撤銷其入學資格。

航警局同時追究相關人員考核監督不周責任，該局安全檢查大隊大隊長蘇茂智記過一次，調整內勤航空保安科長；隊長吳金龍記過二次改調內勤警務正。

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警政署表示，陳員自103年畢業後分發航警局服務，迄108年，連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語不佳，工作不力，而撰寫炫耀、浮誇不當言論，雖是個人行為，但對於航警局全體同仁每日兢兢業業維護國境安全，已打擊基層士氣，破壞內部團結至深且巨，且遭致外界觀感不佳，嚴重傷害警察形象。

航警局原擬議陳員記過一次，調整其他工作單位，再經該局考績委員會核議後，予以陳員一次記二大過免職。警察大學也於今日上午10時30分召開審查會撤銷其入學資格。

警政署強調，本案將列為案例教育宣導，並要求各級主官（管）對所屬同仁應嚴管勤教，尤其發現工作、生活散漫，嚴重影響警譽，不適任現職者，應斷然淘汰，爾後若未落實考核再發生類似案件，將從重追究相關主官（管）考核監督不周責任。

航警局警員陳以倫。（資料照）

警政署。（記者邱俊福翻攝）

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