為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    航警自爆「打混7年」記二大過免職 長官也被記過調職

    陳以倫被記二大過免職，警察大學也於今日上午召開審查會撤銷其入學資格。（本報合成）

    陳以倫被記二大過免職，警察大學也於今日上午召開審查會撤銷其入學資格。（本報合成）

    2021/06/16 13:18

    〔記者邱俊福／台北報導〕航警局警員陳以倫日前考上警察大學公共安全研究所，卻寫炫耀文指他「上班7年都是打混度日」，引起各界撻伐。警政署表示，陳連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語不佳，卻撰寫炫耀、浮誇不當言論，嚴重斲傷警察形象，經航警局考績委員會核議後，予以陳員一次記二大過免職；警察大學也於今日上午召開審查會撤銷其入學資格。

    航警局同時追究相關人員考核監督不周責任，該局安全檢查大隊大隊長蘇茂智記過一次，調整內勤航空保安科長；隊長吳金龍記過二次改調內勤警務正。

    警政署表示，陳員自103年畢業後分發航警局服務，迄108年，連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語不佳，工作不力，而撰寫炫耀、浮誇不當言論，雖是個人行為，但對於航警局全體同仁每日兢兢業業維護國境安全，已打擊基層士氣，破壞內部團結至深且巨，且遭致外界觀感不佳，嚴重傷害警察形象。

    航警局原擬議陳員記過一次，調整其他工作單位，再經該局考績委員會核議後，予以陳員一次記二大過免職。警察大學也於今日上午10時30分召開審查會撤銷其入學資格。

    警政署強調，本案將列為案例教育宣導，並要求各級主官（管）對所屬同仁應嚴管勤教，尤其發現工作、生活散漫，嚴重影響警譽，不適任現職者，應斷然淘汰，爾後若未落實考核再發生類似案件，將從重追究相關主官（管）考核監督不周責任。

    航警局警員陳以倫。（資料照）

    航警局警員陳以倫。（資料照）

    警政署。（記者邱俊福翻攝）

    警政署。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    航警陳以倫自爆「混7年過退休生活」 被撤銷警大研究所資格
    2021/06/16 12:17

    航警陳以倫自爆「混7年過退休生活」 被撤銷警大研究所資格
    3航警被訴護航夾帶未稅菸入境 一審1有罪、2無罪
    2020/06/10 18:20

    3航警被訴護航夾帶未稅菸入境 一審1有罪、2無罪
    中國新低價毒品「2-氟-去氯愷他命」闖關 海關、航警攔截4宗
    2020/04/06 17:59

    中國新低價毒品「2-氟-去氯愷他命」闖關 海關、航警攔截4宗
    「色戒」現代版！航警被色誘採購劣質X光機 重判17年半
    2020/02/26 18:42

    「色戒」現代版！航警被色誘採購劣質X光機 重判17年半
    社會今日熱門
    嘉義義竹農會員工掉落穀倉 如陷流沙遭玉米粒活埋送醫不治
    2021/06/15 17:04

    嘉義義竹農會員工掉落穀倉 如陷流沙遭玉米粒活埋送醫不治 影片

    航警自爆上班像「過退休生活」 遭記過調職
    2021/06/15 14:36

    航警自爆上班像「過退休生活」 遭記過調職 影片

    武肺三級警戒視訊開庭 司法院：不開放線上直播
    2021/06/15 14:48

    武肺三級警戒視訊開庭 司法院：不開放線上直播

    台東市康樂橋機車撞護欄 騎士墜橋送醫急救
    2021/06/15 13:57

    台東市康樂橋機車撞護欄 騎士墜橋送醫急救

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播