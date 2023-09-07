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桃機啟用後旅客夾帶數量最多 查獲市價逾3億重約50公斤海洛因

桃園機場臺北關在沒有任何密報情況下，於9月1日查獲市價超過3億重達50公斤海洛因，也是桃園機場啟用以來旅客夾帶海洛因最大宗的一起案件。海關檢查示意圖，與新聞事件無關。（記者姚介修攝）

桃園機場臺北關在沒有任何密報情況下，於9月1日查獲市價超過3億重達50公斤海洛因，也是桃園機場啟用以來旅客夾帶海洛因最大宗的一起案件。海關檢查示意圖，與新聞事件無關。（記者姚介修攝）

2023/09/07 17:21

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場臺北關在沒有任何密報情況下，於9月1日查獲市價超過3億重達約50公斤海洛因，這也是桃園機場啟用以來旅客夾帶海洛因最大宗的毒品案。據悉該批海洛因是泰國來台旅遊團其中4名團員「幫助他人」帶工藝品及衣物來台交貨，海關在初步偵訊後已分別交由調查局、航警局後續偵辦。

據了解，這起毒品闖關案是發生在9月1日下午近3點由泰國曼谷入境班機的一個30人旅行團，主要是台北關情資分析過濾該團30名團員中某些特定參數，並鎖定兩名團員注檢，透過X光檢查看到2件行李中的影像有異，待該4件有問題的行李主人領取後，立即帶往海關室開箱檢查，果然海關在每件行李中發現長約3公尺、寬近60公分用塑料袋包裝好的泰式手工編織布，打開編織布後發現黏有約20塊塑料袋包裝的白色粉末，經儀器檢驗為一級毒品海洛因，最後在4人行李中的4塊編織布內分別查獲近4公斤、12公斤多、2塊近16公斤海洛因，總重約50公斤，市價超過3億台幣。

被攔下的1男3女年紀約30歲上下，他們都表示，是有一個當地人託他們把這些布料帶到台灣，酬勞約2-3萬台幣，他們都供稱不知道，還一直求海關放過他們，他們真的不知道是毒品。

由於情資是海關分析查獲，所以以情資優先，其中35公斤及2名嫌犯移給調查局偵辦，剩下15公斤和另2名嫌犯則是移給共同與海關看X光的航警局偵辦。

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