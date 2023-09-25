記取明揚大火教訓 「宇榮」防災演練危險物品存放成焦點

位在雲林科技工業區的宇榮科技公司同樣是高爾夫球製造廠，進行自衛消防防災演練，員工聽到警報後依編組到戶外避難。（記者黃淑莉攝）

2023/09/25 18:46

〔記者黃淑莉／雲林報導〕屏東明揚科技大火造成10死110傷，位在雲林科技工業區同樣是高爾夫球製造廠的宇榮科技公司今天辦理自衛消防編組防災演練，廠內的公共危險物品存放及消防安全措施引起關注，宇榮總經理李宗唐表示，原料儲藏與工廠製造分開，生產線上只會放置少量，採購、運輸、使用及儲存都有一定SOP管制。

雲林縣消防局指出，宇榮製程上使用化學物質為第四類易燃物體及可燃液體，是縣內列管存放公共危險物品場所之一，且依規定應實施防火管理制度，以自衛消防編組實施事故初期應變，廠方在數月前即排定9月25日實施防災演練。

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今天演練重點以火災初期應變通報、人員疏散避難引導，雲林縣消防局指出，自衛消防編組最重要就是災害發生時第一時把員工疏散，避免人員受困廠內，也可降低消防人員進入場內救人的風險。

雲林縣長張麗善指出，明揚大火造成嚴重傷亡令人難過，但也要記取教訓，縣內也有一家高爾夫球製造廠宇榮，另縣內存放公共危險物品場所列管家數計有156家，其中達管制量30倍以上有101家，今年針對30倍以上場所稽查74家、爆竹煙火製造場所2家，平時重於災時，所以平常就要做好整備工作，業者要誠實呈報廠內危險物品數量、存放，縣府相關單位也會落實稽查，若發現有呈報不實或超過管制範圍，縣府會祭出最嚴重的懲處。

消防局長林文山說，雲林縣消防局指揮中心斥資4000多萬元建置智慧科技，在同仁出勤第一時間指揮中心從安管系統取得事故工廠存放何種危險物品，同步傳輸給現場人員是否適合進入或以何種形式滅火，另抵達現場則在警衛室拿到廠區平面圖，有位置、構造、設備、種類及數量，提供人員如何進入救災、保護自己生命安全及退避權。

位在雲林科技工業區的宇榮科技公司同樣是高爾夫球製造廠，進行自衛消防防災演練。（記者黃淑莉攝）

消防人員抵達現場在工廠警衛室即可取得廠區平面圖，有助於即時掌握廠區內各項狀況。（記者黃淑莉攝）

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