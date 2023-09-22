國際法官協會年會落幕 台灣交棒南非

國際法官協會第65屆年會兼慶祝成立70週年盛會9月16日到21日在台北君悅飯店舉行。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/22 11:23

〔記者吳政峰／台北報導〕國際法官協會第65屆年會兼慶祝成立70週年盛會9月16日到21日在台北君悅飯店舉行，總統蔡英文強調司法獨立與中立、不受其他力量影響的重要性；司法院長許宗力則直言，台灣人的意志，使得台灣成為自由民主樂園；中華民國法官協會理事長沈方維指出，下屆年會將在南非舉辦。

蔡英文強調，「世界法官憲章」所謂法官的核心功能，即確保人民享有公平審判的權利，並強調司法獨立的不可或缺性。憲章強調法官必須保持中立，以在不受社會、經濟和政治壓力的影響下履行司法職責。

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蔡英文解釋了台灣實施國民法官制度的背後動機，是期望透過公眾和專業法官的共同參與，確保裁判的公正，增強對司法體系的信任。蔡說明「人權的追求永無止境，而司法獨立絕不應被視為理所當然」，顯示台灣在經歷數十年威權統治後實現民主的不妥協態度。

許宗力引用國際法官協會於1999年在台北年會通過的「世界法官憲章」，強調「法官的獨立性是法治社會公平正義的首要條件」，因台灣人民的自由意志，使得這片土地成為民主和自由的樂園，每個人都享有憲法保障的基本權利。

許宗力表示，台灣堅守著審判獨立性、人權保障以及正當法律程序等司法核心價值，以適應社會變遷和多元化。台灣也因推動包括同性婚姻合法化等司法改革，在2023年經濟自由度指數（由美國智庫傳統基金會發布）、2023年IMD世界競爭力年報（由瑞士洛桑管理學院公布）以及2023年世界自由報告（由美國「自由之家」公布）中受到高度肯定。

受邀演講的台積電創辦人張忠謀以「台灣積體電路半導體生產之競爭優勢」為題發表一場英文專題演講，他深入探討台積電的創立歷程，強調半導體技術在國防、工業、商業和日常生活應用上的無所不在。

張忠謀進一步介紹半導體產業的各個關鍵領域，包括IC設計、IC設計工具、研發、晶圓製造、先進半導體封裝、測試和銷售，並詳細解釋台積電獨特的半導體生產模式，強調他們專注於晶圓製造，不與客戶（即IC設計產業）競爭。

張忠謀指出，台灣在半導體領域的優勢，包括優秀的人才、低流動率、方便的交通條件，以及許多已開發國家使用台灣製造的晶片產品。他引用「經驗曲線理論」說明，隨著累積的經驗增加，成本也會降低。他也說明晶片製造的重要性，尤其在台灣的經濟地位，並呼籲台灣捍衛其全球競爭的領先地位。

國際法官協會特別針對突尼西亞政權對司法的迫害，做出必須確保該國法官受到應有的尊重與保障的決議。同樣地，針對亞美尼亞司法迫害，也呼籲該國政府應確保司法獨立及法官不受到不當懲處。

國際法官協會頒贈2枚獎章給沈方維及法官林伊倫，沈方維交棒給下一屆舉辦國南非法官協會理事長Neelan Karikan，並傳遞大會會旗，象徵傳承。

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