客廳堆滿雜物......台中民宅凌晨惡火 父女罹難

消防局初步研判起火點位於堆滿雜物的客廳，雜物起火後蔓延開來。（中市消防局提供）

2025/03/01 08:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區南和路一棟老舊公寓民宅，今天凌晨2時許起火，台中市消防局派遣第七大隊、勤工消防分隊等共計9個單位到場，雖於於20多分鐘即撲滅火勢，消防員卻於搜救時發現2居民倒臥1樓屋內，分別是65歲的父親與32歲女兒，兩人都沒有生命跡象，送醫後於今天上午宣告不治，起火位置是堆滿雜物的客廳，尚未發現人為縱火跡象，詳細起火原因仍鑑定中。

中市消防局初步調查，火勢於今天凌晨2時40分延燒時，住2樓的居民驚覺起火，雖一度叫喚住在1樓的父女，但未獲回應，消防員馳抵時，得知父女受困，很快破門進入屋內搜救，於1樓的寢室找到父親，又於儲藏室內找到女兒，但2人都已經沒有生命跡象，分別送至大里仁愛醫院與中山醫學大學附設醫院急救，上午宣告不治，火勢則於3時4分撲滅，耗時20多分鐘。

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消防局初步調查，起火點疑似在堆滿雜物的1樓客廳，雜物不明原因起火焚燒，燃燒面積約20平方公尺，起火原因由火調人員調查中，父女2人於上午宣告不治，台中市警局第三分局初步調查，尚未發現人為縱火跡象，是否電線走火等因素，確實的起火原因，由消防局鑑識釐清。

消防員用切割器破門搜救，但受困父女獲救送醫後不治。（中市消防局提供）

消防局馳抵時，火勢已於屋內蔓延。（中市消防局提供）

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