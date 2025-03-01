澤倫斯基川普激烈爭執！烏克蘭駐美大使搖頭遮臉憂「回不去了」

美國總統川普、副總統范斯及烏克蘭總統澤倫斯基週五在白宮會晤，卻相互指責，隨行的烏克蘭駐美大使從皺眉、搖頭到遮臉。（圖擷取自X影片）

2025/03/01 08:24

〔中央社〕美國總統川普、副總統范斯及烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮橢圓形辦公室會晤，3人行禮如儀的互動不久急轉直下，高聲相互指責，試圖蓋過對方聲量，隨行的烏克蘭駐美大使從皺眉、搖頭到遮臉，全被鏡頭捕捉。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為簽署烏克蘭礦產資源的協議訪美，川普前來迎接時，形容一身黑的澤倫斯基「有打扮」，澤倫斯基則致贈烏克蘭拳王腰帶。

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這行禮如儀的外交場合，不久後成為全球見證的叫罵擂台。

導火線是澤倫斯基堅持在沒有安全保障的情況下，不會接受停火。川普明顯不滿，表示「你沒有籌碼」、「你正在拿第3次世界大戰做賭注」及「你的行為對我們國家非常不尊重」。

讓澤倫斯基理智跳針的則是范斯（JD Vance）一句「透過外交解決戰爭」。澤倫斯基馬上反問「什麼外交」？此話引爆3人混戰，川普與澤倫斯基彼此打斷、越講越大聲。

川普一再對澤倫斯基施壓，一度把右手按在澤倫斯基的左肩，雙方爭執不休。川普連連砲轟澤倫斯基，「你這種態度要改變」、「你現在的處境很不妙」及「你要不達成協議，要不我們退出。如果我們退出，你們只能自己解決，而我不認為這會是什麼好結果」。

范斯除了抨擊澤倫斯基「吃果子不拜樹頭」，「你在這場會議中從頭到尾有說過一句謝謝嗎」，他也翻舊帳指澤倫斯基去年10月訪美期間竟然幫敵營民主黨助選。

澤倫斯基表情越來越沉，眉頭越皺越深。同在現場的烏克蘭大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）更皺眉搖頭，雙手遮臉。轉發瑪卡羅娃現場照片的網友形容，「她心裡大概想，烏克蘭與美國的關係回不去了」。也有憂心烏克蘭處境的網友表示，「此時此刻我們全都是瑪卡羅娃」。

烏克蘭戰爭開打之初，瑪卡羅娃是華府各界力邀的對象，只要有她出席的場合，就有要求合照者形成的「人龍」，如今戰爭邁入第4年，瑪卡羅娃的人氣明顯降，但她活躍度不減，持續在國會及智庫為烏克蘭發聲。

現場上演爭執後，川普在對話尾聲表示，公開衝突是好事，他就是想讓大家看清楚狀況才談這麼久，「這會成為精彩的電視節目」，此刻的澤倫斯基勉強擠出一絲苦笑。

兩派人馬之後分別進入不同房間。白宮官員透露，川普與顧問們討論後認為繼續談判沒意義。國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）被派去通知澤倫斯基，今天的談判已經結束，要他離開白宮。

川普同時在自家「真實社群」（Truth Social）發表聲明表示，澤倫斯基並沒有準備好迎接和平。白宮也宣布取消雙邊簽署礦產資源協議的儀式及記者會。

駕車從白宮離去的澤倫斯基，原本預定下午4時在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說，且主辦單位強調現場爆滿，只有受邀者才能入內，如今也被取消。

他透過X發聲，「感謝美國總統、國會和美國人民。烏克蘭需要公正且持久的和平，而我們正朝這個方向努力」。不過，他謝的不只是美國，還謝了一票今天下午聲援他的其他國家領導人，用連串推文反駁范斯的「不懂感恩」說。

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