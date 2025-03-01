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    9綠委罷免案她「死亡連署」最高 伍麗華：偽造數竟是「0」

    大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案。遭到最多「死亡連署」的立委伍麗華發文指出，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是「0」。（資料照，伍麗華國會辦公室提供）

    大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案。遭到最多「死亡連署」的立委伍麗華發文指出，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是「0」。（資料照，伍麗華國會辦公室提供）

    2025/03/01 09:08

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案，其中「死亡連署」人數相加近千人，重複連署人數也逾600人。遭到最多「死亡連署」的立委伍麗華發文指出，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是「0」。

    第一階段罷免提議結果出爐，首波送件的19件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的9件民進黨立委罷免案則未達門檻。其中9件罷免民進黨立委案的「死亡連署」人數相加近千人，重複連署人數也逾600人，9案有6案不合格率逾3成。

    伍麗華在臉書發文指出，許多朋友關心中選會公布的第一階段罷免結果，她表示「連署確認查詢單」沒有寄出去，台北市選委會查核結果就已經有1017份連署書無效。因此罷免伍麗華一階不通過，可以在10日內補件。

    伍麗華指出，中選會的結果證實，確實有許多連署人是偽造死人簽名，光是她獲得的死亡連署就高達189人，是所有被罷免人中，死亡連署數最高的！其他還包含31人重複、61人為現役軍人與公務人員不符合連署資格、112人姓名錯誤、443人戶籍地址錯誤、71人身分證字號錯誤。

    對此結果伍麗華表示「為什麼這麼離譜？這恐怕要去問擔任罷免領銜人的某立委助理」。她也質疑「奇怪的是，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是『0』？」並指台北市選委會已證實「確實沒有寄出查詢單」。對此伍麗華認為，「也就是說，在查詢單未發出的情況下，就已經有1017份無效連署，如果真要查下去，可能會讓很多人觸犯刑罰」。

    不過伍麗華也強調，雖然對台北市選委會沒有寄出查詢單一事頗有疑慮，但尊重選務機關統計查驗結果。她也重申，對於罷免坦然面對，但也強調「我的選民服務做很多，協助人民、地方機關爭取經費很努力，我的問政屢次獲得公督盟評鑑、口袋國會評鑑為優秀立委，成績有目共睹」。

    伍麗華也說，「我再怎麼被污衊壓迫，我不會去罷免別人，因為這是傷害原住民族權益，若原住民立委被罷免1人，受限於現有選制『無法補選』，將硬生生使原民立委少掉一席，大幅削弱服務族人的量能」。

    伍麗華也在文末指出，雖然還有十天，他們可以補送連署書繼續努力罷掉我，「但我真正在意的是這段時間，不看黨派站出來發聲挺我、鼓勵我、安慰我的每個人，這是我這五年來，每一日起床張開眼睛艱苦奮鬥面對每一天工作，最最最溫暖的刻骨銘心，我會放在禱告中求主紀念您們的愛心」。

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