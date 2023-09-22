小隊長餐敘傳女警遭性騷擾 警：勤中聚餐處分、無性騷或角頭

新北市警三重分局偵查隊甘姓小隊長因同學來訪，帶小隊成員、地方友人到皇帝雞餐敘，未料謠傳女警遭性騷擾、角頭參加，警自清發現沒有性騷擾、黑道往來情事，但仍因勤務不落實，將小隊長記過、調地、3名隊員記申誡警告。（資料照）

2023/09/22 09:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局偵查隊甘姓小隊長，上月勤務中因同學來訪，帶小隊3名成員、地方人士到轄內皇帝雞餐廳餐敘，事後謠傳女警遭同桌者性騷擾、憤而離席，並被要求返回道歉，警方主動調查，證實甘姓小隊長帶隊勤中聚餐，致生非議，記小過一次並調地，性騷擾部分，女警透露席間未遭性騷擾或異常，也未離席再返回道歉，地方友人也非角頭，但仍因勤中聚餐，對3名小隊成員記申誡警告。

三重警分局表示，分局偵查隊員警勤務中與友人餐敘一案，發生在今年8月中旬，三重區集美街上品皇帝雞餐廳，分局接獲情資，偵查隊小隊長勤務中與地方人士餐敘飲酒，小隊女警疑有不愉快憤而離席，後又要求女警向地方人士道歉等情，主動展開內部調查。

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調查發現，偵查隊甘姓小隊長、及同小隊3名員警等4人當天服勤時，因小隊長同學等3人來訪，剛好傍晚5時許用餐時間，小隊長邀約同小隊成員、另2名地方友人共9人到該餐廳用餐。

督察組詢問小隊女警，透露餐敘期間沒有異常或遭性騷擾等情，也沒有傳聞中途離席後再返回餐廳，或遭要求道歉之情事，透露不需提出申訴或其他協助；警方進一步清查用餐人員身份，未有地方角頭及未有列管紀錄。

但針對員警勤中外出聚餐一節，也做出相關處分，甘姓小隊長身為幹部不知以身作則，明知勤中仍邀約同小隊成員與同學外出聚餐，致生非議，行政責任擬予加重記過一次，並調整小隊服務；同小隊其餘3名員警，勤中外出聚餐，行政責任擬各予申誡一次。

據了解，甘姓小隊長及同隊成員辦案認真，對於勤務中聚餐被謠傳女警受委屈等風波，懷疑與小隊長升遷有關，大選將屆，三重警方將迅速補強幹部，因應查賄制暴工作。

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