盜用小隊長帳號查豆花妹個資 三重警員判刑6月、緩刑3年

藝人豆花妹。（資料照）

2023/08/13 13:17

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重警分局偵查隊李姓警員2021年9月盜用陳姓小隊長的帳號、密碼，使用公務電腦查詢藝人豆花妹、阿部瑪利亞、台灣第一AV女優「娃娃」翁雨澄、網紅蕾拉等22人個資，李姓警員被記2小過，陳姓小隊長也被連帶處分3支申誡；陳姓小隊長怒向李員提告，新北地院審酌李員認罪並與陳男和解，因此依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，判刑6個月，緩刑3年，並提供50小時義務勞務。

據了解，年僅25歲李姓警員4年多前支援偵查隊，2021年9月10日，他發現陳姓小隊長將查詢系統的帳號密碼貼在公務電腦前後，便起歪心思，不斷使用自己的公務電腦登入系統，查詢藝人、網紅個資。

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據悉，李員查詢的藝人、網紅多達22人，例如：藝人阿部瑪利亞、豆花妹、網紅蕾拉、台灣第一AV女優「娃娃」翁雨澄、性感JKF女郎張語昕、星馬女藝人藍星蕾，連滅火器樂團貝斯手陳敬元也被查。

由於查詢次數過於頻繁，警政署稽核查詢系統使用狀況時察覺異常，通報三重分局展開調查；三重分局督察組獲報後，通知陳姓小隊長說明情況，陳男否認，三重警方經調閱監視器赫然發現，查詢者為李員。

據了解，李員坦承基於好奇查詢藝人、網紅個資，他的行為不只讓自己被記過2次，陳姓小隊長因未妥善保管帳密，違反資通安全實施規定，加上督導不周被連帶懲處3支申誡，並暫停使用資訊設備及網路資源，偵查隊長也因考監不力被記1次申誡。

陳姓小隊長在案發後自行寫報告調往他處，目前已在其他分局任職，他氣憤向李員提告，檢方調查後依妨害電腦使用、違反個人資料保護法起訴，並請法院從重論以公務員假借職務上機會違法蒐集個人資料罪嫌論處。

法官審理認為，李員身為警務人員，不思恪守職務、廉潔自守，竟利用職務上機會，僭越職權，違法蒐集他人個人資料，甚為不該，惟念其已與陳男和解賠償，陳男亦同意對李員從輕量刑及給予緩刑機會，因此判刑6個月，緩刑3年緩刑期間付保護管束，並提供50小時義務勞務。

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