家屬控延誤昏迷童就醫 警：全力協助消防員送醫並未延誤

新北市吳姓女騎士騎機車載一歲兒子，與張翁轎車車禍，母子都受傷，男童昏迷到院開腦急救，父親指控警、消詢問在男童昏迷時，堅持詢問資料才送醫，警方公布畫面駁斥。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/21 17:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市吳姓女子搭載1歲男童與張男駕駛轎車車禍，男童到院被檢查出腦出血，緊急開腦，但網路上一名自稱男童父親者指控，警方、消防救護員無視男童已昏迷，還要求確認身分才能送醫；警方澄清，當時配合消防救護員填寫救護紀錄表，詢問母子資料，但仍協助就醫，且密錄器也顯示當時母子上救護車後，在門邊詢問母子資料，並無提供資料才能送醫，或延誤送醫情事。

據了解，這起車禍發生在16日上午10時許，三重區重新路與重陽路口；當時70歲張翁駕轎車於重陽路內側車道往重新橋方向行駛，通過路口時向右偏移，擦撞B車機車，造成騎士37歲吳女及附載的1歲曾姓男童頭部受創昏迷，吳女手腳擦傷，曾童到院被檢出腦出血，緊急開腦急救，仍在救治中。

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當事人曾男上網投訴，指責三重分局員警、消防分隊救護人員無視小孩已昏迷，還要求當場需先確認身份，才能送醫。

警方向處理員警了解，透露到場時先配合現場救護人員檢傷，一併詢問當事人年籍資料，並無曾男所述，要求先確認身分才能送醫情事；另查看救護車行車記錄器車內畫面，員警於傷患吳女上救護車後，於車門邊向吳女詢問身分證、聯絡電話及小朋友姓名，吳女也一一回答，隨後即送醫急救，並無民眾指控相關情事。

三重警方還原當時時序，10時5分車禍發生，10時11分救護車到場，10時13分警方到場，10時16分12秒員警於救護車門邊詢問當事人資料，16分25秒員警離開救護車，16分45秒救護車離開，詢問資料全程沒影響救護員處置，詢問資料僅耗時13秒。

三重警分局警員等母子上救護車後，靠在車窗邊詢問個資，並無家屬指控，提供個資才能送醫、延誤救護等情事。（記者吳仁捷翻攝）

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