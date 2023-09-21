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涉詐助理費1075萬 基隆市議員張秉鈞與父母續押

民進黨基隆市議員張秉鈞及其父親張錦煌、母親陳瓊茹，涉共同詐領助理補助費及春節慰問金1075萬餘元，法院裁定續押。（資料照）

民進黨基隆市議員張秉鈞及其父親張錦煌、母親陳瓊茹，涉共同詐領助理補助費及春節慰問金1075萬餘元，法院裁定續押。（資料照）

2023/09/21 21:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署昨天（20日）起訴民進黨基隆市議員張秉鈞及其父親張錦煌、母親陳瓊茹，共同詐領助理補助費及春節慰問金共台幣1075萬餘元，今天將在押的3人移審法院。法院接押庭下午召開，合議庭以有湮滅、變造證據或勾串之虞，裁定繼續羈押張秉鈞等3人，禁止接見、通信。

基隆地檢署今天上午將張秉鈞及其父母等3人涉犯詐領助理補助費證據等卷證資料移審法院，基隆地院抽籤，由鄭富容擔任受命法官，下午4點50分開庭接押，決定是否繼續羈押，還是交保。

鄭富容訊問張秉鈞等3名被告後，將相關筆錄帶回與審判長曾淑婷組成的合議庭評議後，認為張秉鈞等3人雖坦承犯行，但對於檢方起訴3人詐領助理費的金額、與流向交代不清，陳瓊茹則不知吳男、陳男是兒子與先生找來的人頭助理，合議庭認為還需要進一步釐清。

此外，合議庭認為，張秉鈞等3人涉嫌詐領助理補助費逾12年，檢察官目前所調得的書證是否齊全，有待法院相當時日比對，且在本案辯論終結前，被告經常變更答辯，一旦交保在外，不僅會影響證人證詞，還會為了袒護與掩護彼此犯行，互為虛詞陳述。

因此，合議庭認為，張秉鈞等3人有湮滅、變造證據或勾串共犯或證人之虞，晚間8點半裁定繼續將張秉鈞等3人羈押，並禁止接見、通信。

民進黨基隆市議員張秉鈞被檢舉利用人頭詐領助理補助費案，基隆地檢署調查後認定，張秉鈞及其父親張錦煌、母親陳瓊茹共同詐領助理補助費及春節慰問金，累計逾12年共詐得台幣1075萬餘元，昨天依貪污治罪條例「利用職務上機會詐領財物罪」等罪嫌起訴。

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