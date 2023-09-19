新北市前副議長陳文治涉詐助理費 確定羈押禁見

民進黨前新北市議員陳文治。（資料照）

2023/09/19 21:42

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市議會前副議長陳文治涉替劉姓女友人向拆除大隊關說免拆夾層違建，今年4月被依圖利罪嫌起訴，檢調清查金流時，雖未查出陳與拆除大隊間的對價關係，卻意外發現陳於議員任內，涉利用人頭詐領上百萬元助理費，8月11日依利用職務上機會詐領財物、偽造文書等罪嫌，向新北法院聲押禁見獲准；陳文治抗告，高等法院19日駁回。

高院指出，陳文治涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之「利用職務上機會詐取財物」等罪，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項第3款的羈押事由，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小手段，實不足以確保後續偵查程序的順利進行，評議後認定有羈押、禁止接見及通信的必要，故裁定羈押禁見，並無違誤或不當，駁回抗告，不得再抗告。合議庭成員為審判長林柏泓、陪席法官錢衍蓁、受命法官羅郁婷。

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新北檢調查，陳文治涉詐領助理費的時間長達22年，至今才曝光的主因是他為了劉女的夾層違建，涉嫌關說新北拆除大隊，指示廠商以「保麗龍磚牆」障眼法遮掩違章之處，護航劉女免拆違建，檢調清查金流時，意外查出陳涉詐領助理費。

檢調調查，陳文治於1999年至2021年間，擔任改制前台北縣議員、改制後新北市議員，任內涉嫌利用人頭詐領議員助理費，不法所得約有上百萬元。

新北檢8月間指揮調查局新北市調查處，分六路搜索及約談陳文治等8名被告，另傳喚4名證人，漏夜偵訊後，認為陳的供述與人頭、證人的說詞有出入，8月11日以涉貪污重罪、有勾串及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

而涉嫌關說拆除大隊圖利案，陳文治先前一度被羈押，今年4月新北檢起訴、移審後，獲新北地院裁定60萬元交保。

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